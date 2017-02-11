Пропавший протокол: почему Тюмень хотят лишить чемпионата мира по биатлону

admtyumen.ru

Таинственное исчезновение протокола совещания Международного олимпийского комитета в Рио-де-Жанейро фактически вынудило исполком IBU пересмотреть решение о проведении чемпионата мира по биатлону 2021 года в Тюмени.

О подоплеке действий исполкома IBU рассказал губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов России Владимир Якушев на пресс-конференции в Тюмени.

"Хочу рассказать о ситуации вокруг чемпионата мира по биатлону 2021 года откровенно и во всех деталях, потому что порой у нас, в том числе в информационном пространстве, преобладают эмоции. На самом деле, с точки зрения документов, которые регламентируют деятельность IBU и международного антидопингового агентства WADA, история очень непростая", - обратился к тюменским журналистам Владимир Якушев.

Глава региона напомнил, что не только Международный союз биатлонистов (IBU), но и практически все другие международные спортивные федерации выполняют требования WADA.

"Решение о предоставлении Тюмени права на проведение чемпионата мира по биатлону 2021 года было принято на конгрессе IBU в Кишиневе осенью 2016 года. Мы прошли через все необходимые процедуры и получили большинство голосов. Уже тогда была рекомендация WADA - не проводить в России чемпионатов и Кубков мира. Но на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро на совещании под эгидой Международного олимпийского комитета было решено, что это именно рекомендация, которая не имеет обязательного характера. Международный союз биатлонистов может к ней или прислушаться, или нет. Об этом на конгрессе в Кишиневе сообщил президент IBU Андрес Бессеберг. В отношении России не было принято никаких санкций, Тюмень получила чемпионат", - рассказал губернатор.

По мнению обозревателя "Тюменской линии", то, что произошло дальше, тянет на полноценный детективный роман под заголовком "Пропавший протокол".

"Сегодня у нас на дворе февраль 2017 года. Официально оформленного и подписанного протокола совещания под эгидой МОК в Рио-де-Жанейро до сих пор нет в природе. Даже говорить о том, что это совещание было, очень сложно, а юридически - нельзя. Нет бумаги - нет решения. Президент IBU оказался в очень сложном положении", - констатировал глава региона.

Теперь получается, что решение международного антидопингового агентства обязательно для исполнения, потому что, согласно кодексу WADA, чемпионат мира по биатлону можно проводить лишь в стране, в которой есть структура с их лицензией. Поэтому главная проблема заключается в том, что в России сегодня нет признанного WADA национального антидопингового агентства, подчеркнул Владимир Якушев. Пока РУСАДА не восстановит членство в WADA, проведение чемпионата мира по биатлону 2021 года и других международных спортивных турниров подобного уровня в России будет оставаться под большим сомнением.

По словам Владимира Якушева, для восстановления членства национальной антидопинговой структуры в WADA разработана дорожная карта. От того, будет ли она реализована к установленному сроку - ноябрю 2017 года - зависит судьба не только тюменского биатлонного чемпионата мира 2021 года.

А пока WADA давит не только на Россию, но и на Международный союз биатлонистов, ставя под угрозу перспективы зимней Олимпиады 2018 года. Особая тема в этой ситуации - доходы IBU, например, от продажи прав на телетрансляции соревнований, а также интересы спонсоров мирового биатлонного союза.

Тем не менее, Тюмень сдаваться не намерена. Об этом Владимир Якушев заявил еще 8 февраля, комментируя итоги внеочередного конгресса IBU в австрийском Хохфильцене.

"На конгрессе было озвучено решение исполкома IBU, который предложил Союзу биатлонистов России добровольно отказаться от проведения чемпионата. В случае, если такое решение не будет принято, исполком IBU оставил за собой право лишить Россию права на проведение чемпионата и не рассматривать заявку Тюмени. О нашей позиции я заявил на конгрессе. Мы считаем такое решение исполкома нелегитимным. Решение о проведении чемпионата в Тюмени принималось конгрессом IBU, и отменить его может только конгресс. Поэтому, естественно, у нас остается право признать позицию исполкома IBU процессуально несостоятельной", - заявил Владимир Якушев в телефонном разговоре.

На пресс-конференции губернатор подтвердил и юридически обосновал эту позицию, добавив что Союз биатлонистов России готов отстаивать ее во всех спортивных судебных инстанциях.

Владимир Якушев особо подчеркнул, что к Тюмени у IBU никаких претензий нет. Тюменский центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" по-прежнему удостаивается самых высоких оценок мирового биатлонного сообщества, в том числе - от президента IBU Андреса Бессеберга.

"С технической точки зрения в Тюмени есть все необходимое для проведения международных соревнований любого уровня. Но речь идет о запрете проведения чемпионата на территории Российской Федерации. Возникшие в связи с этим противоречия могут быть разрешены только на уровне всей страны. Мы должны защищаться от обвинений в том, что использование допинга - государственная программа. Одними эмоциями и обидами мы ничего не добьемся. Нужно реально понимать проблему и заниматься ее решением. И для этого делаются определенные шаги", - подчеркнул Владимир Якушев.

Глава региона осудил эмоциональные выпады в адрес российских биатлонистов, которые прозвучали со стороны некоторых зарубежных спортсменов.

"Соперничать надо на лыжне!", - убежден Владимир Якушев.

Евгений Бабенко