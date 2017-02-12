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Тюменский район готовится к паводку

09:36 12 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Главы муниципальных образований Тюменского района отчитались, как населенные пункты готовятся к весеннему паводку. Особое внимание уделили территориям, которые в прошлом году оказались в зоне подтоплений и риска.

Глава Червишевского муниципального образования Михаил Капустин рассказал, что в результате ремонта ул. Пышминской дорога стала выше на 45 см, в районе ИЖС-3 укрепили земляной вал.

"Мы определили зону подтопления из опыта прошлого года, утвердили схему эвакуации в деревне Малые Акияры. Скоро начнется подготовка водопропускных каналов и труб. В случае необходимости людей разместят в школе и культурно-досуговом центре в Червишево, есть договор и с гостиницами "Робинзон" и "Милена", где могут предоставить еще 160 мест", - рассказал он. Идет разъяснительная работа с жителями, подготовлены информационные листки, проверена система оповещения.

"Мы не ограничиваемся зонами, попавшими в подтопление в прошлом году, а расширяем территорию возможного риска. С этих участков в первую очередь будем вывозить снег – договоренности по транспорту уже есть, планы скорректированы", - доложил и.о. главы Богандинского муниципального образования Михаил Захаров.

Заместитель главы Тюменского района Юрий Коев подчеркнул важность проведения этих мер до 1 марта, до начала половодья. Также всем главам муниципальных образований поручено до 31 марта организовать вывоз снега с подтопляемых улиц и участков, а до 9 мая провести месячник по уборке территорий.

Соб. инф.

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