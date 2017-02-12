Тюменский студент вошел в число лучших автомехаников УФО

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Федерально-окружной этап конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" в номинации "Лучший автомеханик" прошел на базе Тюменского автотранспортного пассажирского предприятия № 1.

Автомеханикам нужно было ответить на вопросы по правилам дорожного движения и провести диагностику автобуса перед выездом на линию. В числе победителей - тюменец, студент второго курса Западно-Сибирского государственного колледжа Александр Подчувалов. Он занял второе место, сообщает "KП".

"Ежедневно выпуская на линию автобусы, нужно помнить, что работаешь не только с машинами, но и с людьми. Автомеханику нужно быть внимательным, потому что он несет ответственность за безопасность пассажиров", - отметил директор колледжа, член общественного совета при департаменте образования и науки Тюменской области Георгий Шатохин.

Соб. инф.