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Тюменская ферма работает на солнечных батареях

11:52 12 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Пятьдесят племенных нетелей черно-пестрой породы завезли на ферму в с. Аслана Ялуторовского района. Об этом сообщает пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Высокопродуктивные животные завезены из ПК "Молоко" Нижнетавдинского района. Для них в полном объеме заготовлены корма хорошего качества. Первый приплод от коров ожидается уже в апреле. Инвестиционный проект по строительству фермы реализует предприятие "Север-строй" при поддержке администрации Ялуторовского района.

В рамках проекта уже создано пять новых рабочих мест. Всего на ферме будут трудиться 30 работников, объем инвестиций - 3 млн рублей. Не забывают в "Север-строе" и об инновациях - одну из ферм обеспечивают электроэнергией солнечные батареи. В планах компании "Север-строй" - довести количество коров до 1 тыс. 200 голов, благо, кормовая база позволяет это сделать.

"Наша главная задача - создать рентабельное производство по выпуску экологически чистых продуктов", - подчеркнула генеральный директор сельхозпредприятия, лучшая выпускница первой сессии региональной "Школы фермера" Рания Валитова.

Соб. инф.

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