Делегация тюменских СМИ провела переговоры с болгарскими дипломатами

фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Делегация тюменских СМИ провела переговоры с болгарскими дипломатами в рамках федеративного совета Союза журналистов России в Москве 9 февраля.

Председатель областного Союза журналистов Владимир Кузнецов, советник губернатора Тюменской области по специальным проектам в области СМИ Александр Новопашин и главный редактор информационного агентства "Тюменский меридиан" Сергей Русанов встретились в Центральном доме журналистов России с первым секретарем посольства республики Болгарии в России Кристиной Дражевой и атташе по туризму Катей Жековой, чтобы проинформировать о совместном проекте российско-болгарских журналистов в сфере сохранения духовно-нравственных основ дружбы братских народов.

В ходе проведения переговоров дипломаты выразили заинтересованность реализацией новых проектов в восстановлении болгаро-российской дружбы и предложили подключить к реализации проекта Торгово-промышленную палату республики и министерство туризма. Со стороны Союза журналистов России проекты будут курировать: секретарь союза Владимир Касютин и руководитель ассоциации туристической прессы Нина Лесина.

Начались эти контакты еще в сентябре 2016 года, когда на XX международном фестивале СМИ "Вся Россия" в сочинском Дагомысе был подписан договор о дружбе и сотрудничестве между Союзом журналистов Тюменской области и Союзом болгарских журналистов. В рамках реализации этого проекта в Тюменской области в ноябре 2016 года побывала председатель Союза болгарских журналистов Снежана Тодорова. Тогда и родилась идея продолжить соработничество представителей СМИ и православного духовенства по восстановлению Абалакского Свято-Знаменского мужского монастыря через размещение там новой мозаичной иконы святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Автором этого художественного произведения станет екатеринбургский художник Иван Бурлаков.

Напомним, что создание иконы Кирилла и Мефодия - это первая совместная акция работников СМИ Тюменской области и Республики Болгария. Планируется, что мозаичная икона появится в стенах Абалакского Свято-Знаменского мужского монастыря вслед за созданной шесть лет назад иконой Нестора Летописца. Торжественное открытие ориентировочно состоится в праздник Дня славянской письменности и культуры в мае 2017 года в том числе с участием представителей республики Болгария. Сбор средств на создание мозаичной иконы начался в январе. В нем могут принять участие не только члены журналистских организаций, но и все, кому близка эта идея.

В июне этого года планируется и ответный визит делегации Союза журналистов России в республику Болгария для популяризации туристического и оздоровительного отдыха россиян в Болгарии.