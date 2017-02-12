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На одного безработного тюменца приходится пять вакансий

16:29 12 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
trud.admtyumen.ru

На каждого безработного жителя Тюменской области приходится пять свободных рабочих мест в региональном банке вакансий центра занятости населения. Об этом сообщил начальник управления по взаимодействию с подведомственными учреждениями департамента труда и занятости населения Тюменской области Сергей Гайдаржи.

"Наиболее востребованными на рынке являются рабочие профессии, на которые приходится около 70 процентов вакансий. Особым спросом на рынке труда пользуются следующие специальности: монтажник, штукатур, бетонщик, арматурщик, сварщик, плотник, маляр, каменщик, стропальщик, повар, пекарь", - рассказал он.

При этом, отмечает начальник управления, в регионе, как и в целом по стране, отмечается дисбаланс спроса и предложения. Большинство безработных в Тюменской области имеют профессии бухгалтера, экономиста, юриста, рекламного агента, делопроизводителя. Проблема еще и в том, что многие не готовы приступить к работе не по профилю.

Соб. инф.

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