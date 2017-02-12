up

12.02.2017 воскресенье

EUR 62.6824

USD 58.8457

В Тюмени -20..-22 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

Владимир Якушев: у Тюмени много друзей в биатлонном мире

08:11 12 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
t-l.ru

У Тюмени и России немало сторонников в мировом биатлонном сообществе. Об этом заявил губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов России Владимир Якушев на пресс-конференции в Тюмени.

"К Тюмени у никаких претензий и вопросов нет. И спортсмены, и тренеры, и руководство IBU признают, что наша "Жемужина Сибири" - один из лучших биатлонных стадионов в мире. Это общее мнение. Всем нравится к нам приезжать, все ценят наше гостеприимство", - отметил Владимир Якушев.

По мнению главы региона, у России есть хорошие шансы оспорить решение о переносе чемпионата мира по биатлону 2021 года из Тюмени.

"Но если к следующему конгрессу IBU, который соберется по всем правилам и будет легитимным, у РУСАДА все еще не будет лицензии WADA, тогда наши шансы отстоять чемпионат стремятся к нулю. Запланирован следующий конгресс в 2018 году в Хорватии. Подчеркну, что по этапу Кубка мира 2018 года в Тюмени пока вопросов нет. Тюмень стоит в календаре. На эти соревнования требование WADA не распространяется", - сказал Владимир Якушев.

Россия должна продолжить борьбу за право на проведение международных биатлонных стартов, убежден глава региона.

"Проведение крупных соревнований - это выгодно для территории, инфраструктура гостеприимства работает с полной загрузкой, малый бизнес зарабатывает на обслуживании болельщиков. Поэтому большой биатлон не должен уйти с территории России", - подчеркнул глава Тюменской области.

Евгений Бабенко

Теги: пресс-конференция , Владимир Якушев , Жемчужина Сибири , чемпионат мира по биатлону , биатлон , IBU

Последние новости

10:34 Тюменский студент вошел в число лучших автомехаников УФО
10:01 В Тюмени определят сильнейших сноубордистов
09:36 Тюменский район готовится к паводку
09:05 Российские хоккеисты обыграли шведов в матче Евротура
08:42 Тюменские предприятия получат экспортные платформы
08:11 Владимир Якушев: у Тюмени много друзей в биатлонном мире
23:13 Делегация тюменских СМИ провела переговоры с болгарскими дипломатами Фото
18:53 Москвичи реализуют в Тюмени инновационный проект для нефтегазовой отрасли
18:37 Тюменские школьники готовятся к всероссийской олимпиаде
18:23 Пропавший протокол: почему Тюмень хотят лишить чемпионата мира по биатлону
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: у Тюмени много друзей в биатлонном мире

Пропавший протокол: почему Тюмень хотят лишить чемпионата мира по биатлону

Губернатор поставил задачу вернуть тюменскому аэропорту статус регионального хаба

Политика

Молодые депутаты региона объединятся

Тюменские депутаты предлагают изменить законодательство, касающееся перевозки и безопасности детей

Лариса Невидайло: сельских предпринимателей необходимо защитить от нововведений

Экономика

Москвичи реализуют в Тюмени инновационный проект для нефтегазовой отрасли

Пять заводов построят в индустриальном парке "Боровский" в 2017 году

Подрядчиков для капремонта отбирают по опыту и ценнику

Общество

Тюменский студент вошел в число лучших автомехаников УФО

Тюменский район готовится к паводку

Тюменские предприятия получат экспортные платформы

Спорт

В Тюмени определят сильнейших сноубордистов

Российские хоккеисты обыграли шведов в матче Евротура

Турнир по боулингу с самым крупным призовым фондом пройдет в областной столице

Происшествия

На Ямале 75-летнего мужчину обвиняют в педофилии

Житель Челябинска похитил ребенка

Браконьер из Ишима убил шесть косуль
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+