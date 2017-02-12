Владимир Якушев: у Тюмени много друзей в биатлонном мире

t-l.ru

У Тюмени и России немало сторонников в мировом биатлонном сообществе. Об этом заявил губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов России Владимир Якушев на пресс-конференции в Тюмени.

"К Тюмени у никаких претензий и вопросов нет. И спортсмены, и тренеры, и руководство IBU признают, что наша "Жемужина Сибири" - один из лучших биатлонных стадионов в мире. Это общее мнение. Всем нравится к нам приезжать, все ценят наше гостеприимство", - отметил Владимир Якушев.

По мнению главы региона, у России есть хорошие шансы оспорить решение о переносе чемпионата мира по биатлону 2021 года из Тюмени.

"Но если к следующему конгрессу IBU, который соберется по всем правилам и будет легитимным, у РУСАДА все еще не будет лицензии WADA, тогда наши шансы отстоять чемпионат стремятся к нулю. Запланирован следующий конгресс в 2018 году в Хорватии. Подчеркну, что по этапу Кубка мира 2018 года в Тюмени пока вопросов нет. Тюмень стоит в календаре. На эти соревнования требование WADA не распространяется", - сказал Владимир Якушев.

Россия должна продолжить борьбу за право на проведение международных биатлонных стартов, убежден глава региона.

"Проведение крупных соревнований - это выгодно для территории, инфраструктура гостеприимства работает с полной загрузкой, малый бизнес зарабатывает на обслуживании болельщиков. Поэтому большой биатлон не должен уйти с территории России", - подчеркнул глава Тюменской области.

Евгений Бабенко