В Великобритании на аукцион выставлен столовый сервиз жены Николая II

Фото: "Daily Mail"

Сервиз производства известного российского ювелира Карла Фаберже выставили на аукцион в Великобритании.

Торги состоятся 2 марта в городе Крайстчерч. Ожидаемая цена лота — от 8 до 10 тысяч фунтов (600 — 730 тысяч рублей).

Набор столовых приборов принадлежал последней императрице Российской империи Александре Федоровне. В Великобританию сервиз прибыл в качестве подарка Александры Федоровны своей крестнице Алисе. В 1894 году принцесса Алиса Гессен-Дармштадтская, будущая российская императрица, гостила в городке Харрогейт в графстве Северный Йоркшир. Хозяйка дома, где она остановилась, родила близнецов. Приняв это за добрый знак, Александра Федоровна стала их крестной матерью. А назвали их в честь императорской четы — Алисой и Николасом.

Став российской императрицей, Александра Федоровна регулярно посылала крестникам подарки, в том числе два набора столовых приборов производства фирмы Фаберже, один из которых и выставляется на аукцион, сообщает "Вести.ру".