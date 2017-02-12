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Шахматист Магнус Карлсен отказался ехать на командный чемпионат мира в Ханты-Мансийск

13:01 12 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
obninskchess-ru.livejournal.com

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отказался принять участие в командном чемпионате мира по шахматам в Ханты-Мансийске.

Об этом сообщил менеджер спортсмена Эспен Магдестейн. По его словам, норвежец предпочел заявиться на первый этап Grand Chess Tour, который пройдет в Париже с 21 по 25 июня.

"Печально, ведь это был единственный шанс для сборной Норвегии, который может представиться еще не скоро. В этой связи решение Карлсена глупое", — рассказал менеджер спортсмена.

30 декабря российский гроссмейстер Сергей Карякин опередил Карлсена и стал победителем мирового первенства по блицу, проходившего в Дохе (Катар). Шахматисты имели в активе по 16,5 очка, но россиянин получил титул из-за победы в очной встрече. Во время церемонии награждения норвежец махнул рукой и досрочно покинул зал.

С 11 по 30 ноября в Нью-Йорке проходил матч за титул чемпиона мира по классическим шахматам между Карякиным и Карлсеном. По итогам 12 основных партий соперники не выявили победителя, судьба титула решилась на тай-брейке, где сильнее оказался норвежец.

Командный чемпионат мира в Ханты-Мансийске состоится 17-28 июня. Турнир проводится с 1985 года, в нем принимают участие десять сильнейших сборных мира, сообщает "Лента.ру".

Теги: Ханты-Мансийск , шахматы

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