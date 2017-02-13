Семье с пятью детьми построят дом в Ярковском районе

Фото ТРО партии «Единая Россия»

Еще один дом в рамках проектах "Единой России" "Дом для молодой многодетной сельской семьи" появится в с. Маранка. Единогласное решение помочь семье Бакировых с пятью детьми улучшить жилищные условия приняли члены политсовета Ярковского местного отделения партии "Единая Россия".

33-летний Рашад вместе с женой Гузелью воспитывают четырех дочек и десятимесячного сына. Живет молодая семья в небольшом доме с печным отоплением площадью 29 кв. м. Поскольку прихожая с кухней занимают треть дома, для Бакировых остается лишь одна комната 18 кв. м на семь человек, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Семья занимается подсобным хозяйством, корова и теленок были куплены по программе "Самообеспечение". Также глава большой семьи собирает дикоросы, ловит рыбу, занимается сезонными работами. На будущее у Бакировых глобальные планы: завести по-настоящему большое хозяйство — быка и трех коров, куриц, гусей.

"Столько детей для меня не редкость, у меня у самого три брата и одна сестра, а Гузель — одиннадцатая в семье. Поэтому для нас большая семья — это вполне естественно, а как может быть иначе?", — пояснил Рашад.

Решение о том, что им будет построен двухэтажный дом площадью 150 кв. м в рамках проекта "Единой России" "Дом для молодой многодетной сельской семьи" стало для Бакировых полной неожиданностью.

Как рассказал секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов, благодаря проекту дома строятся без привлечения бюджетных средств, только на личные средства единороссов и всех, кто присоединился к проекту.

"Однако этих средств не хватает, поэтому депутат Государственной думы Николай Брыкин решил взять на себя финансирование строительства дома в Ярковском районе для семьи с пятью детьми, который будет построен 2017 году", — сообщил Артюхов.

Бакировы пользуются уважением у односельчан.

"Семья дружная, родители ответственно подходят к воспитанию детей. Детки живые, например первоклассница Карина — и шумная, и побегать может, но старательная. Четырехклассница Элина тоже неконфликтная, девочка занимается, не все всегда удается, но она усидчивая", – рассказала учитель местной школы Эльвира Тузмухаметова.

Глава администрации Маранского сельского поселения Майсиля Абдрахманова уверена: семья не просто нуждается в новом доме, они действительно достойны стать участниками проекта единороссов: "Семья очень положительная, а родители ответственные".

Секретарь Ярковского местного отделения "Единой России" Евгений Щукин так же уверен, что принято правильное решение.

"Мы выбрали Бакировых из пяти семей, подходящих по критериям партийного проекта. Они как могут поднимают ребятишек. Таким людям хочется помогать", – отметил он.

Отметим, дом в Маранке будет построен в рамках проекта "Единой России" "Дом для молодой многодетной сельской семьи", который стартовал в июне 2015 года по инициативе главы региона Владимира Якушева.

"За это время на личные средства построены индивидуальные жилые дома для многодетных семей в пяти районах области. Строительство жилья в рамках партпроекта "Единой России" будет продолжаться: в 2017 году планируется построить еще четыре дома: в Ярковском, Нижнетавдинском и Голышмановском районах, а также в Заводоуковском городском округе", — отметил координатор проекта единороссов "Дом для молодой многодетной сельской семьи" Виктор Рейн.

Соб. инф.