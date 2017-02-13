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На Масленице в Тобольске выберут самого колоритного бородача

11:23 13 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото со страницы "ВКонтакте"

Итоги конкурсов "Краса Тобольска", "Ай да коса!" и "Ай да борода!" подведут во время народного гуляния "Госпожа широкая Масленица" в Тобольске на площади им. Д. И. Менделеева (ТРЦ "Жемчужина Сибири") 26 февраля.

Об этом рассказала заместитель председателя комитета по культуре и туризму администрации Тобольска Елена Распопова.

"В этом году полуфинал конкурса "Краса Тобольска" приурочен к Масленице. Первым его выходом будет визитка, второе дефиле – тематическое, третье – в коктейльных платьях. В финал пройдут десять участниц", - отметила она.

По словам Елены Распоповой, конкурсы "Ай да коса!" и "Ай да борода!" проводится для продвижения фильма "Тобол".

"Жители Тобольска смогут сняться в массовых сценах в фильме "Тобол". Главное условие: наличие косы и бороды. Участники конкурса "Ай да борода!" будут состязаться в номинациях "Допетровская борода" (окладистая большая борода), "Самая креативная борода" (фигурная стрижка, плетение и иные элементы оформления), "Кинематографический хит" (узнаваемый сценический образ персонажа с бородой). В конкурсе "Ай да коса!" номинаций тоже три: "Длинная коса – девичья краса" (самая длинная коса), "Суперкоса" (самая пышная коса) и "Чудо-коса" (самая креативная коса)", - пояснила она.

Для участия в конкурсе необходимо направить заявку и разместить свою фотографию с косой или бородой в социальной сети "ВКонтакте" в группе "Тобол. Художественный фильм" в альбоме "Ай да коса!" или "Ай да борода!" либо направить на электронную почту: filmtobol@yandex.ru.

"В 2017 году ожидаем, что более трех тысяч человек примут участие в народном гулянии "Госпожа широкая Масленица". Приглашаем всех, обещаем, что гостей будут ждать приятные сюрпризы. Для детей будет организована площадка "Масленка" с конкурсами и забавами. Гости проявят себя и в спортивных состязаниях, будут поднимать гири, попробуют джампинг. Кульминацией станет сжигание чучела Масленицы", - подытожила Елена Распопова.

Ирина Шемякина

Теги: Тобольск , кино , Масленица , Тобол

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