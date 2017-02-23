В Тюмени разрабатывают уникальный тренажер для нейрохирургических операций

Фото пресс-службы ФЦН

Интерактивный макет для проведения сложных учебных операций в области нейрохирургии разрабатывают в Центре инновационного молодежного творчества "Фаблаб" ТюмГУ.

Как рассказал один из авторов проекта Владимир Суворов, идея принадлежит главному врачу Федерального центра нейрохирургии, профессору Альберту Суфианову. Он считает, что подобное оборудование помогло бы подробно анализировать этапы сложных операций и передавать опыт студентам.

Прибор выглядит как часть искусственно созданного черепа человека. Внутри – макет нерва из токопроводящих пластиков и модель нейросети. По словам разработчиков, эта структура полностью повторяет тактильные ощущения хирурга во время операции и позволяет ему получать обратную связь. Работу системы обеспечивают инновационные программные алгоритмы, которые не только фиксируют все данные операции, но и помогают их проанализировать или вернуться к определенному моменту.

"Так мы можем получать полную картину медицинского вмешательства и оценивать точность и скорость действий хирурга, давать рекомендации по оптимальному ходу операции, набору инструментов, хирургическим приемам", - пояснил Владимир Суворов.

Полных аналогов разработки в мире пока нет. Косвенными аналогами считаются японские модели, но в них нет интерактивности и оценить эффект от обучения можно только визуально. Тюменцы намерены пойти дальше и полностью воссоздать структуру человеческого мозга. Пока программа только разрабатывается, но проект уже стал победителем программы "УМНИК" Фонда содействия инновациям.

После доработки и привлечения к нему команды профессиональных врачей проект может получить поддержку тюменского технопарка. Напомним, получившие статус его резидентов, могут пользоваться услугами специалистов бизнес-инкубатора, способствующих развитию бизнеса - предоставление площадей на льготных условиях, помощь в сопровождении сделок, организация презентаций для потенциальных заказчиков. Всего в регионе поддержку бизнес-инкубатора получают более 50 компаний, реализующие научно-технические инновационные проекты.

Евгения Шевцова