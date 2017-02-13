Семьдесят два года назад был освобожден Будапешт

mil.ru

Советские войска освободили Будапешт от немецко-фашистских захватчиков 13 февраля 1945 года.

Стратегическая наступательная операция войск 2-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Родиона Малиновского и части сил 3-го Украинского фронта, которой руководил маршал Советского Союза Федор Толбухин, началась 29 октября 1944 года. Наземные войска поддерживали авиация и Дунайская военная флотилия под командованием контр-адмирала Георгия Холостякова.

В Будапештской операции вместе с советскими войсками с января 1945 года сражались 1-я болгарская армия, румынские соединения и венгерский добровольческий Будайский полк.

Войскам двух фронтов противостояли группа армий "Юг" под командованием генерала-полковника Йоханнеса Фриснера и часть сил группы армий "Ф", всего 51 немецкая и венгерская дивизия и две бригады.

К моменту начала операции войска 2-го Украинского фронта вышли на рубеж Чоп, Сольнок, Байя, где им противостояли войска немецко-фашистской группы армий "Юг", а также части венгерской армии.

Войска 3-го Украинского фронта, освободив Белград, готовились наступать в Задунайскую Венгрию.

Противник создал на подступах к Будапешту глубокую оборону, состоявшую из трех обводов, которые опирались флангами на реку Дунай севернее и южнее города.

В конце октября части 2-го Украинского фронта нанесли фронтальный удар с целью овладения Будапештом, но сил для этого оказалось недостаточно. Наступление было приостановлено.

В начале декабря войска левого крыла фронта вышли к Дунаю севернее и северо-западнее Будапешта, отрезав будапештской группировке противника пути отхода на север.

Войска 3-го Украинского фронта к этому времени форсировали Дунай, вышли в район северо-восточнее озера Балатон и создали условия для совместных действий со 2-м Украинским фронтом.

Начав 20 декабря наступление, советские войска прорвали оборону противника севернее и юго-западнее Будапешта и, развивая успех, 26 декабря соединились в районе Эстергома, завершив окружение. В дальнейшем бои за город вела специально созданная Будапештская группа войск, которой руководил сначала генерал-лейтенант Иван Афонин, затем генерал-лейтенант Иван Манагаров при участии венгерских добровольцев.

29 декабря советское командование направило окруженному немецко-венгерскому гарнизону ультиматум о капитуляции, но он был отвергнут, а парламентеры убиты.

18 января 1945 года советские войска овладели левобережной частью города — Пештом. В правобережной части – Буде, превращенной в гигантскую крепость, ожесточенные уличные бои продолжались еще почти четыре недели.

Стремясь сохранить памятники архитектуры и не причинять городу сильных разрушений, советское командование избегало применять тяжелую артиллерию и авиацию. Главная тяжесть боев на улицах легла на небольшие штурмовые группы и саперов. Ситуация осложнялась неоднократными попытками деблокировать окруженный гарнизон. Лишь после провала третьей, наиболее активной попытки прорыва окруженная в Буде группировка 13 февраля прекратила сопротивление. В плен сдались более 138 тыс. солдат и офицеров противника.

Командовавший гарнизоном генерал Карл Пфеффер-Вильденбрух был взят в плен.

Из взятых советскими войсками европейских столиц Будапешт занял первое место по длительности уличных боев.

Безвозвратные потери 2-го и 3-го Украинских фронтов и Дунайской военной флотилии превысили 80 тыс. человек, санитарные – более 240 тыс. человек.

Успешное завершение Будапештской операции резко изменило стратегическую обстановку и позволило развить глубокий охват южного фланга немецко-фашистских войск.

Венгрия вышла из войны на стороне фашистской Германии. Создалась угроза коммуникациям балканской группировки противника, который был вынужден ускорить отвод своих войск из Югославии. Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов получили возможность развивать наступление в Чехословакии и на Вену.

9 июня 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль "За взятие Будапешта". Ею награждались непосредственные участники штурма города, а также организаторы и руководители боевых операций. Медалью "За взятие Будапешта" награждено около 370 тыс. человек.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.