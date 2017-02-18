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В Тюменской области растет доля газифицированных сел и деревень

19:14 18 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
sever04.ru

Семь сел и деревень Тобольского муниципального района, где проживает 1 тыс. 186 человек, получат газ к лету 2017 года.

Как сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, стоимость строительства межпоселкового газопровода с. Абалак - д. Байгара, составила 51 млн 642 тыс. рублей.

Обеспечение граждан, проживающих в сельской местности, природным газом осуществлялось в 2016 году в рамках реализации программы газификации Тюменской области на 2014 - 2017 годы. Источником финансирования программы являются внебюджетные средства газораспределительной организации АО "Газпром газораспределение Север". Мероприятия программы, предусмотренные на 2016 год, выполнены в полном объеме. В 53 сельских населенных пунктах Тюменской области, расположенных в 14 муниципальных образованиях, построено 228,82 км газораспределительных сетей, появилась возможность подключиться к сетям у 3 тыс. 565 потребителей.

Реализация мероприятий программы позволит увеличить долю газифицированных сельских населенных пунктов в общем количестве населенных пунктов, подлежащих газификации, с 65,9 % на начало 2015 года до 73,5 % к концу 2017 года.

Следует отметить, что программа включает в себя мероприятия по расширению газораспределительной системы и повышению уровня газификации сельских населенных пунктов Тюменской области, оптимизации загрузки существующих газораспределительных сетей и два сооружений, а также повышению надежности и безопасности предоставления услуг газоснабжения.

Борис Олейник

Теги: облдума , газификация , Газпром газораспределение Север

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