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Жительница Сургута убила и расчленила сожителя

10:49 13 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Уголовное дело по обвинению 52-летней женщины в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) передал в суд следственный отдел по Сургуту следственного управления Следственного комитета России по Югре.

Напомним, 18 апреля 2016 года на пустыре в районе ул. Западная были обнаружены фрагменты человеческого тела. Длительное время преступление оставалось не раскрытым, однако благодаря грамотным и профессиональным действиям следователей, проведенных во взаимодействии с сотрудниками полиции, удалось установить лицо, совершившее преступление.

Известно, что 1 января 2016 года приехавшая на заработки в город Сургут уроженка Республики Башкирия праздновала наступление нового года со своим сожителем. При распитии алкоголя между ними произошла ссора, обвиняемая нанесла мужчине удар ножом в область брюшной полости, причинив ему несовместимые с жизнью травмы. Затем она расчленила тело, упаковала останки в сумку и рюкзак, вывезла их в различные места в районе железнодорожных путей.

Обстоятельства и детали совершенного преступления были установлены не только следственным, но и экспертным путем.  Так, судебно-медицинская экспертиза определила причину смерти мужчины, судебно-химическая – наличие в его крови алкоголя, психолого-психиатрическая - позволила дать оценку состояния обвиняемой в момент совершения преступления. Кроме этого, была проведена одорологическая экспертиза: с обнаруженного в районе железной дороги рюкзака с останками погибшего, а также ножа, были собраны запаховые пробы. При их исследовании выявлены запаховые следы, происходящие от обвиняемой. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд, сообщает региональное управление СК РФ.

Теги: убийство , следственный комитет

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