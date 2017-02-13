Областная физико-математическая школа поделится опытом

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Команда одной из лучших школ области вместе с учениками и известным математиком, разработчиком олимпиадных задач Дмитрием Кузнецовым отправилась в тур по региону.

Он проходит в рамках сетевого взаимодействия ФМШ со школами Тюменской области. В программе обмен опытом, математическая игра для ребят 4-6 классов, семинар и мастер-класс для педагогов.

Вместе с учителями ФМШ едут педагоги-консультанты российского уровня. Они расскажут, как работать с одаренными детьми, какие современные методы и подходы наиболее эффективны при изучении материала, как вырастить олимпиадников и стобалльников ЕГЭ, которые будут щелкать задачи части "С", как орешки. Школьники узнают, как проходит конкурс и поступление в ФМШ.

Отметим, что ранее команда лучших физиков и математиков региона побывала в Заводоуковском районе, нынче посетят Тобольский, на очереди Тюменский, Ярковский, Ялуторовский и Ишимский.