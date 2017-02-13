Наталья Кузютина завоевала бронзу "Большого шлема" в Париже

Фото: Тюмень-дзюдо

Представительница центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо", призерка Олимпиады в Бразилии Наталья Кузютина завоевала бронзовую медаль престижного турнира серии "Большой шлем" по дзюдо среди мужчин и женщин, который прошел в Париже (Франция).

В весовой категории Натальи до 52 кг выступили 24 дзюдоистки. Тюменская спортсменка провела четыре встречи, три из которых выиграла у Дарьи Скрипник из Белоруссии, Эрики Миранды из Бразилии и Ангелики Делгадо из США.

Фото: Тюмень-дзюдо

В итоге в этой категории места распределились следующим образом: 1 место – Майлинда Кельменди (Косово), 2 место – Натсуми Тсунода (Япония), 3 место – Наталья Кузютина (Россия, Тюмень) и Дистрия Красники (Косово).

Фото: Тюмень-дзюдо

Данный турнир является рейтинговым, обладатели первых мест заработали 1000 баллов, вторых – 700, третьих – 500.

Еще одна тюменка Дарья Давыдова заняла 7 место в весе до 63 кг и занесла в свой актив 260 рейтинговых очков.

Всего у российской сборной 2 медали, еще одна, серебряная, на счету Анзаура Арданова (-66 кг).

В соревнованиях приняли участие 409 спортсменов из 61 страны мира, сообщает центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".