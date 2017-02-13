up

13.02.2017 понедельник

EUR 62.6824

USD 58.8457

В Тюмени -17..-19 С 5 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Наталья Кузютина завоевала бронзу "Большого шлема" в Париже

11:11 13 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: Тюмень-дзюдо

Представительница центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо", призерка Олимпиады в Бразилии Наталья Кузютина завоевала бронзовую медаль престижного турнира серии "Большой шлем" по дзюдо среди мужчин и женщин, который прошел в Париже (Франция).

В весовой категории Натальи до 52 кг выступили 24 дзюдоистки. Тюменская спортсменка провела четыре встречи, три из которых выиграла у Дарьи Скрипник из Белоруссии, Эрики Миранды из Бразилии и Ангелики Делгадо из США.

Фото: Тюмень-дзюдо

В итоге в этой категории места распределились следующим образом: 1 место – Майлинда Кельменди (Косово), 2 место – Натсуми Тсунода (Япония), 3 место – Наталья Кузютина (Россия, Тюмень) и Дистрия Красники (Косово).

Фото: Тюмень-дзюдо

Данный турнир является рейтинговым, обладатели первых мест заработали 1000 баллов, вторых – 700, третьих – 500.

Еще одна тюменка Дарья Давыдова заняла 7 место в весе до 63 кг и занесла в свой актив 260 рейтинговых очков.

Всего у российской сборной 2 медали, еще одна, серебряная, на счету Анзаура Арданова (-66 кг).

В соревнованиях приняли участие 409 спортсменов из 61 страны мира, сообщает центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

Теги: Наталья Кузютина , дзюдо , Тюмень-дзюдо , Большой Шлем

Последние новости

12:51 Компьютерной графике научат подростков в "Пионере"
12:40 Тюменские депутаты проконтролировали использование муниципального имущества
12:29 Дзюдоисты из Тюмени завоевали золото и серебро Кубка Европы в Италии Фото
12:18 Ялуторовчане увидят лучшие творения мастеров лоскутного шитья
12:07 Более двухсот многодетных семей Тобольского района получили земельные участки
11:56 Семьдесят два года назад был освобожден Будапешт
11:45 "Форд" в Тобольске сбил человека и въехал в столб
11:34 Опыт тюменцев рассмотрят в Совете Федерации
11:23 На Масленице в Тобольске выберут самого колоритного бородача
11:11 Наталья Кузютина завоевала бронзу "Большого шлема" в Париже Фото
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

Опыт тюменцев рассмотрят в Совете Федерации

Владимир Якушев: у Тюмени много друзей в биатлонном мире

Пропавший протокол: почему Тюмень хотят лишить чемпионата мира по биатлону

Политика

Молодые депутаты региона объединятся

Тюменские депутаты предлагают изменить законодательство, касающееся перевозки и безопасности детей

Лариса Невидайло: сельских предпринимателей необходимо защитить от нововведений

Экономика

Москвичи реализуют в Тюмени инновационный проект для нефтегазовой отрасли

Пять заводов построят в индустриальном парке "Боровский" в 2017 году

Подрядчиков для капремонта отбирают по опыту и ценнику

Общество

Компьютерной графике научат подростков в "Пионере"

Тюменские депутаты проконтролировали использование муниципального имущества

Ялуторовчане увидят лучшие творения мастеров лоскутного шитья

Спорт

Дзюдоисты из Тюмени завоевали золото и серебро Кубка Европы в Италии

Наталья Кузютина завоевала бронзу "Большого шлема" в Париже

Ольга Гиря отдыхала во время первого раунда чемпионата мира

Происшествия

"Форд" в Тобольске сбил человека и въехал в столб

Жительница Сургута убила и расчленила сожителя

В аварии в Сургутском районе погиб человек
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+