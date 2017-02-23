Тюменские села обеспечиваются качественной питьевой водой

abclocal.go.com

Почти половина тюменских сел и деревень обеспечена качественной питьевой водой. Как сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, их доля в 2016 году составила 48,53 %, что на 6,42 % больше по сравнению с аналогичным показателем 2015 года (42,12 %).

В Тюменской области централизованные системы водоснабжения есть в 537 сельских населенных пунктах, из них 17,8% забирают воду из открытых водоемов - рек и озер, 82,2 % - из подземных источников. В остальных селах децентрализованное водоснабжение представлено единичными скважинами и шахтными колодцами.

Плановый объем ассигнований из областного бюджета на развитие систем водоснабжения сел Тюменской области в 2016 году составил 20 млн 123 тыс. рублей. На выделенные средства разработана и направлена на государственную экспертизу проектная документация на строительство второй очереди станции водоочистки в с.Большое Сорокино, а также на строительство водопроводных сетей в п.Московский Тюменского района. Ведется строительство межпоселкового группового водопровода д.Таволжан -д.Михайловка -д.Красивое -с.Александрова в Сладковском муниципальном районе. Завершение строительства запланировано на 2017 год.

За счет средств субсидий из областного бюджета, предоставленных муниципальным образованиям, выполнялись работы по разработке проектной документации на водоснабжение д. Новоандреевка Сладковского района, строительство водопровода от п.Винзили до с.Богандинское Тюменского района, реконструкцию водозаборных и водоочистных сооружений р.п. Богандинский Тюменского района.

Ведутся работы по установке павильонов над артскважинами в Ярковском районе, ремонту водопроводных сетей в с. Ярково, с.Слобода-Бешкиль, с.Бархатово, с.Бобылево, с.Минино, с.Рафайлово, п.Кировский, п.Коммунар Исетского района, по установке павильона подготовки питьевой воды в с. Балаганы Викуловского района.

Выполнены мероприятия по реконструкции водопроводных сетей в с. Аромашево, ремонту центрального водозабора в с.Ярково, ремонту водопровода от Холманского водозабора до поселка Винзили Тюменского района протяженностью 7,5 км. Кроме того, ремонт водопроводных сетей осуществлялся за счёт средств местных бюджетов, предусмотренных на мероприятия по повышению устойчивости, эффективности работы инженерных систем и приведению в технически исправное состояние сетей и сооружений жилищно-коммунального хозяйства (подготовка к зиме). Всего в 2016 году выполнены мероприятия по замене 68,6 км ветхих водопроводных сетей.

Также за счет средств, предоставленных в 2016 году из областного бюджета бюджету Сладковского района в размере 51 млн 571 тыс. рублей, продолжаются начатые в 2015 году мероприятия по расчистке озера Дядюхино, основного источника водоснабжения населённых пунктов Сладковского района. На сегодняшний день озеро Дядюхино является единственным источником водоснабжения 15 населенных пунктов Сладковского района общей численностью населения 6 тыс. 897 человек.

Органы местного самоуправления за счет средств местного бюджета реализуют план мероприятий по оснащению населенных пунктов, не обеспеченных водой питьевого качества, блочными водоочистными станциями малой производительности (павильоны питьевой воды). Планом мероприятий предусмотрена установка павильонов в 160 селах области.

В 2015 году установлено 78 павильонов подготовки питьевой воды в Абатском, Аромашевском, Бердюжском, Вагайском, Викуловском, Голышмановском, Ишимском, Казанском, Нижнетавдинском, Омутинском, Тобольском, Тюменском, Уватском, Упоровском и Юргинском районах. В составе расходов местных бюджетов на 2016 год предусмотрены средства в размере 144 млн рублей на установку 80 павильонов. Установлено 67 павильонов, проводится процедура закупки с последующей установкой в 2017 году еще 13 павильонов.

Благодаря выполненным мероприятиям по установке павильонов питьевой воды возможность использования качественной воды для питьевых нужд обеспечена для 24,34 тыс. человек, проживающих в сельской местности.

Борис Олейник