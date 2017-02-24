В Викуловском районе стало больше многодетных семей

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43 семьи получили статус многодетных в Викуловском районе в 2016 году – в них появился третий ребенок.

Как рассказала руководитель районного отдела органов ЗАГС Светлана Плюхина, в 65 семьях родился второй малыш, в 19 – четвертый, в девяти семьях – пятый. Всего за год на свет появились 183 юных жителя района.

Девочек из них больше – 96, мальчиков – 87. Чаще всего родители давали им имена Матвей, Владислав, Артем и Кирилл. Среди имен девочек уже несколько лет лидируют Анна, София, Вероника, Виктория.

Первым ребенком 2017 года тоже стала девочка, она появилась в семье Марии и Юрия Шевелевых. Назвали новорожденную Юлией. Всего в первые недели января в районе родились шесть малышей.

Светлана Плюхина подчеркнула, что за год увеличилось и количество фактов установления отцовства. Если в 2015 году в районе было 14 таких записей, то в 2016 – 34.

Евгения Шевцова