up

13.02.2017 понедельник

EUR 62.6824

USD 58.8457

В Тюмени -17..-19 С 5 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Более двухсот многодетных семей Тобольского района получили земельные участки

12:07 13 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.phototyumen.ru

292 многодетные семьи Тобольского района приняли на учет в администрации муниципалитета за пять лет действия областного закона "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей". Из них 207 семей уже получили участки. Общая площадь предоставленных земель превысила 33 га.

Напомним, право на бесплатное предоставление земельных участков имеют граждане, зарегистрировавшие брак, которые воспитывают трех и более детей, не достигших совершеннолетия и проживающих вместе с родителями.

За время действия областного закона на учет для бесплатного получения земельных участков встали 13 тыс. 35 многодетных семей со всей Тюменской области. На начало 2017 года жители региона получили в собственность 4 тыс. 775 земельных участков общей площадью 563 га. Соотношение количества предоставленных земельных участков к количеству многодетных семей, принятых на учет, составляет 37%.

За последние пять лет число многодетных семей в Тюменской области увеличилось с 13 тыс. до 21 тыс. Полностью обеспечены землей многодетные семьи, принятые на учет в Сорокинском, Упоровском и Юргинском районах.

Дарья Казакова

Теги: Тобольский район , земельные участки , многодетные семьи , земля многодетным

Последние новости

12:51 Компьютерной графике научат подростков в "Пионере"
12:40 Тюменские депутаты проконтролировали использование муниципального имущества
12:29 Дзюдоисты из Тюмени завоевали золото и серебро Кубка Европы в Италии Фото
12:18 Ялуторовчане увидят лучшие творения мастеров лоскутного шитья
12:07 Более двухсот многодетных семей Тобольского района получили земельные участки
11:56 Семьдесят два года назад был освобожден Будапешт
11:45 "Форд" в Тобольске сбил человека и въехал в столб
11:34 Опыт тюменцев рассмотрят в Совете Федерации
11:23 На Масленице в Тобольске выберут самого колоритного бородача
11:11 Наталья Кузютина завоевала бронзу "Большого шлема" в Париже Фото
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

Опыт тюменцев рассмотрят в Совете Федерации

Владимир Якушев: у Тюмени много друзей в биатлонном мире

Пропавший протокол: почему Тюмень хотят лишить чемпионата мира по биатлону

Политика

Молодые депутаты региона объединятся

Тюменские депутаты предлагают изменить законодательство, касающееся перевозки и безопасности детей

Лариса Невидайло: сельских предпринимателей необходимо защитить от нововведений

Экономика

Москвичи реализуют в Тюмени инновационный проект для нефтегазовой отрасли

Пять заводов построят в индустриальном парке "Боровский" в 2017 году

Подрядчиков для капремонта отбирают по опыту и ценнику

Общество

Компьютерной графике научат подростков в "Пионере"

Тюменские депутаты проконтролировали использование муниципального имущества

Ялуторовчане увидят лучшие творения мастеров лоскутного шитья

Спорт

Дзюдоисты из Тюмени завоевали золото и серебро Кубка Европы в Италии

Наталья Кузютина завоевала бронзу "Большого шлема" в Париже

Ольга Гиря отдыхала во время первого раунда чемпионата мира

Происшествия

"Форд" в Тобольске сбил человека и въехал в столб

Жительница Сургута убила и расчленила сожителя

В аварии в Сургутском районе погиб человек
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+