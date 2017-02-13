Более двухсот многодетных семей Тобольского района получили земельные участки

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292 многодетные семьи Тобольского района приняли на учет в администрации муниципалитета за пять лет действия областного закона "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей". Из них 207 семей уже получили участки. Общая площадь предоставленных земель превысила 33 га.

Напомним, право на бесплатное предоставление земельных участков имеют граждане, зарегистрировавшие брак, которые воспитывают трех и более детей, не достигших совершеннолетия и проживающих вместе с родителями.

За время действия областного закона на учет для бесплатного получения земельных участков встали 13 тыс. 35 многодетных семей со всей Тюменской области. На начало 2017 года жители региона получили в собственность 4 тыс. 775 земельных участков общей площадью 563 га. Соотношение количества предоставленных земельных участков к количеству многодетных семей, принятых на учет, составляет 37%.

За последние пять лет число многодетных семей в Тюменской области увеличилось с 13 тыс. до 21 тыс. Полностью обеспечены землей многодетные семьи, принятые на учет в Сорокинском, Упоровском и Юргинском районах.

Дарья Казакова