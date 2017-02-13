14 февраля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Совете Федерации в Москве продолжаются Дни Тюменской области.

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 321) начнется пресс-конференция заместителя председателя облдумы Виктора Рейна по итогам работы в 2016 году.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "О проведении в 2017 году в Тюменской области Года экологии".

В Тюмени в 11 часов 30 минут на учебном спуске Воронинских горок (проезд Февральский, 9) начнутся всероссийские соревнования по горным лыжам для детей с ОВЗ "Старты Мечты". Пресс-подход в 12 часов.

В Тюмени в 15 часов в Тюменской филармонии (ул. республики, 34) начнется пресс-конференция, посвященная проведению летних фестивалей.

Этот день в мире:

869 - скончался славянский просветитель, создатель славянской азбуки, проповедник христианства, святой Кирилл.

1556 – папские делегаты торжественно изгнали архиепископа Кентерберийского Томаса Кранмера из его офиса, обвинив его в ереси.

1663 – Канада объявлена Королевской провинцией Франции.

1682 – русский царь Федор Алексеевич женился на Марфе Апраксиной.

1744 – будущая императрица России Екатерина II впервые прибыла в Зимний дворец в Петербурге.

1779 – в стычке с аборигенами Гавайский островов погиб английский мореплаватель Джеймс Кук.

1791 – кругосветная экспедиция французского мореплавателя Лаперуза объявлена пропавшей.

1803 – Верховный суд США постановил, что только он имеет право трактовать американскую конституцию.

1848 – по мирному договору Мексика передала Техас Соединенным Штатам Америки.

1876 – американский изобретатель Александр Белл продемонстрировал первый бытовой телефон.

1918 – во время пожара в приюте Монреаля сгорели 64 ребенка.

1921 – Украина и Литва заключили мирный договор.

1925 – в Баварии отменено чрезвычайное положение и восстановлена легальность НСДАП.

1928 – в "Комсомольской правде" начата серия очерков поэта А. Жарова "Галопом по Европам".

1930 – Папа Римский наложил запрет на "неприличную" одежду.

1943 – советские войска освободили Ворошиловград (Луганск) и Ростов на Дону.

1946 – в Пенсильванском университете (США) начал работу первый в мире серийный компьютер ENIAC.

1949 – Нэнси Ходжес стала первой женщиной-спикером парламента в Канаде, возглавив Законодательное собрание Британской Колумбии.

1950 – СССР и Китай подписали договор о дружбе.

1952 – в Осло начались зимние Олимпийские игры.

1961 – СССР призвал распустить Совет Безопасности ООН.

1988 – в ленинградской библиотеке Академии наук при самом крупном пожаре в истории российского библиотечного дела пострадали 4 млн книг.

1989 – состоялся развод американского боксера Майка Тайсона и актрисы Робин Гивен.

1991 – председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин призвал президента СССР Михаила Горбачева уйти в отставку.

1993 – Украина, Польша и Венгрия подписали договор о сотрудничестве народов Карпатского региона.

1997 – в Москве на Новом Арбате открылся новый Дом актера, построенный вместо сгоревшего здания в 1990 году.

2003 - похищенные мощи святого Валентина возвращены итальянцам.