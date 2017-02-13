Опыт тюменцев рассмотрят в Совете Федерации

admtyumen.ru

Дни Тюменской области начнутся в Совете Федерации 13 февраля. Сенаторы и представители региональных органов власти встретятся на расширенном заседании комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, где обсудят применение информационно-телекоммуникационных технологий и введение электронных форм документов в сфере здравоохранения.

Кроме того, на примере Тюменской области будут обсуждены актуальные вопросы сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации. Тюменскую делегацию возглавляют губернатор Владимир Якушев и председатель областной думы Сергей Корепанов.

Более подробная информация о заседаниях комитетов Совета Федерации, а так же актуальные комментарии будут размещены на сайте информационного агентства "Тюменская линия". Корреспонденты издания в режиме реального времени представят самые последние новости с места события. Заседания комитетов начнутся в 12 часов по московскому времени.