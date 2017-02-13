"Форд" в Тобольске сбил человека и въехал в столб

Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Девять человек получили травмы в девяти дорожных авариях в Тюменской области 11-12 февраля.

Днем 11 февраля на ул. Ремезова в Тобольске водитель автомобиля "Форд Фьюжн" превысил безопасную скорость движения и не справился с управлением, автомобиль занесло на тротуар, где он сбил 24-летнего молодого человека и въехал в столб. 39-летний водитель управлял автомобилем, будучи лишенным права управления. Пешеход получил ушиб бедра, сообщает управление Госавтоинспекции Тюменской области.

12 февраля около 16 часов на ул. Карла Маркса в с. Викулово столкнулись "Дэу Матиз" и "Тойота". 36-летний мужчина, управлявший "Тойотой", сел за руль, не имея водительского удостоверения. Он получил травму головы. 58-летний водитель "Дэу" не пострадал.

В областном центре вечером 12 февраля на ул. Линейной столкнулись "Дэу Нексия" и "Форд Фьюжн". Травму головы получила 27-летняя водитель "Форда".

Соб. инф.