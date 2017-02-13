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Дзюдоисты из Тюмени завоевали золото и серебро Кубка Европы в Италии

12:29 13 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Представители Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" Новруз Новрузов и Георгий Третьяков добились успеха в составе сборной команды России на Кубке Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Участниками турнира в городе Фоллоника (Италия) стали 509 спортсменов из 27 стран Европы.

Новруз Новрузов завоевал первое место в весовой категории до 73 кг, в которой соревновались 43 дзюдоиста. Он провел пять победных поединков. Для тюменца это был первый официальный старт такого высокого уровня.

Георгий Третьяков стал серебряным призером Кубка. Спортсмен представил самую легкую весовую категорию у юношей до 50 кг. Выиграл четыре схватки.

Фото ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Российские спортсмены заняли первое общекомандное место, завоевав по восемь золотых и серебряных, а также десять бронзовых наград. На втором месте команда Италии (3-3-3) и на третьем – дзюдоисты из сборной Венгрии (2-2-4), сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

Соб. инф.

Теги: Италия , дзюдо

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