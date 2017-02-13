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Викуловские школы готовятся к летней оздоровительной кампании

16:53 13 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
funik.ru

1 тыс. 187 детей отдохнут в пришкольных лагерях Викуловского района летом 2017 года.

Как рассказала методист районного отдела образования Людмила Решетникова, это около 60% от общей численности викуловских школьников. Подготовка к кампании началась, в ней будут задействованы 15 школ района. Из них в тринадцати смены стартуют в начале июня, в викуловской школе №1 и коррекционной – чуть позже, в балаганской из-за риска паводка смена традиционно проходит в июле. Первая и вторая викуловские школы примут детей на две смены, в августе во второй школе стартует третья – профильная для одаренных детей.

"Подготовку мы традиционно начинаем заранее, провели совещания с педагогами-организаторами, поставили задачи, разрабатываем программы. Главное – обеспечить условия для полноценного и безопасного отдыха детей", - отметила Людмила Решетникова.

Она добавила, что тема Года экологии будет отражена во всех летних сменах. Ребята примут участие во всероссийских и областных экологических акциях, в том числе "Живи, лес", "Украсим родину", Дне посадки леса. Также в программы войдут патриотическое и трудовое воспитание, профилактика правонарушений среди подростков и мероприятия из комплекса "Готов к труду и обороне".

Евгения Шевцова

Теги: Викуловский район , ГТО , пришкольные лагеря , летний детский отдых , Год экологии

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