В Югре у матери забрали четырех приемных детей из-за одного синяка

oprf.ru

Ситуацию с изъятием из семьи четырех приемных детей в Ханты-Мансийске взяли на контроль в комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, детей и материнства. Об этой ситуации общественники узнали благодаря обращению приемной матери на горячую линию.

"Мы разбираемся с данной ситуацией, выясняем причины изъятия — якобы из-за побоев, но факт побоев доказан не был. Один из детей, первоклассник, пришел в школу с синяком. И когда учительница спросила, что случилось, он сказал, что папа ударил его головой о стол, когда они делали уроки. Учительница тут же обратилась в органы опеки и попечительства. Представители приехали, зафиксировали побои, составили акт, на основании которого забрали не только этого ребенка, но и трех других, тем самым разорвав акт о приемной семье", — пояснила член комиссии Юлия Зимова.

При этом ОВД, проверив всю информацию, не возбудил уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления. Не смогли доказать, что ребенка побил именно отец, поскольку ребенок давал разные показания, что зафиксировал психолог.

"С этим отказом мама ребенка пришла в органы опеки с намерением вернуть детей, а в опеке ответили, что договор разорван, и дети уже переданы в другую приемную семью. Женщина сразу же подала заявление в суд, который оправдал действия органов опеки и попечительства. Мы хотим выяснить в том числе, насколько справедливыми были действия суда, который опрашивал детей младше десяти лет", — отметила Юлия Зимова.

По ее словам, Югра — это показательный регион в плане приемных семей, которые хорошо поддерживаются государством. В регионе всего 1% детей-сирот воспитываются в детских домах.

Напомним, в конце января в ОП РФ начала работу горячая линия по вопросам необоснованных изъятий детей из семей. Обращения обрабатывают специально сформированные группы экспертов. Цель работы горячей линии — выявить пробелы в механизмах изъятия детей из семей, сообщают в пресс-службе Общественной палаты РФ.

Дарья Казакова