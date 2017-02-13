up

13.02.2017 понедельник

EUR 62.6824

USD 58.8457

В Тюмени -16..-18 С 5 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

В Югре у матери забрали четырех приемных детей из-за одного синяка

16:09 13 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
oprf.ru

Ситуацию с изъятием из семьи четырех приемных детей в Ханты-Мансийске взяли на контроль в комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, детей и материнства. Об этой ситуации общественники узнали благодаря обращению приемной матери на горячую линию.

"Мы разбираемся с данной ситуацией, выясняем причины изъятия — якобы из-за побоев, но факт побоев доказан не был. Один из детей, первоклассник, пришел в школу с синяком. И когда учительница спросила, что случилось, он сказал, что папа ударил его головой о стол, когда они делали уроки. Учительница тут же обратилась в органы опеки и попечительства. Представители приехали, зафиксировали побои, составили акт, на основании которого забрали не только этого ребенка, но и трех других, тем самым разорвав акт о приемной семье", — пояснила член комиссии Юлия Зимова.

При этом ОВД, проверив всю информацию, не возбудил уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления. Не смогли доказать, что ребенка побил именно отец, поскольку ребенок давал разные показания, что зафиксировал психолог.

"С этим отказом мама ребенка пришла в органы опеки с намерением вернуть детей, а в опеке ответили, что договор разорван, и дети уже переданы в другую приемную семью. Женщина сразу же подала заявление в суд, который оправдал действия органов опеки и попечительства. Мы хотим выяснить в том числе, насколько справедливыми были действия суда, который опрашивал детей младше десяти лет", — отметила Юлия Зимова.

По ее словам, Югра — это показательный регион в плане приемных семей, которые хорошо поддерживаются государством. В регионе всего 1% детей-сирот воспитываются в детских домах.

Напомним, в конце января в ОП РФ начала работу горячая линия по вопросам необоснованных изъятий детей из семей. Обращения обрабатывают специально сформированные группы экспертов. Цель работы горячей линии — выявить пробелы в механизмах изъятия детей из семей, сообщают в пресс-службе Общественной палаты РФ.

Дарья Казакова

Теги: Юлия Зимова , приемные дети , Общественная палата

Последние новости

18:21 Тюменская энергосбытовая компания будет предупреждать должников один раз
18:10 Тридцать три компетенции собрал региональный этап WorldSkills Russia в Тюмени Фото
17:59 14 февраля - события дня
17:48 Владимир Якушев поздравил коллектив "Транснефти" с вводом в эксплуатацию нефтепровода Заполярье – Пурпе
17:37 Тюменский "Медгород" внедрил новую методику диагностики рака груди
17:26 В Тобольске откроют еще одно подразделение курьерской службы Почты России
17:15 Ишимцы окунулись в калейдоскоп ярмарок в выходные
17:04 Ханты-Мансийский банк предоставит банковские гарантии Югорскому лесопромышленному холдингу
16:53 Викуловские школы готовятся к летней оздоровительной кампании
16:42 Cвязисты назвали любимые города уральцев
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поздравил коллектив "Транснефти" с вводом в эксплуатацию нефтепровода Заполярье – Пурпе

Онлайн-трансляция: опыт тюменцев рассмотрят в Совете Федерации

Владимир Якушев: у Тюмени много друзей в биатлонном мире

Политика

Опыт Тюменской области в сфере информатизации здравоохранения высоко оценили в Совете Федерации

Пономарев: Тюменской области удается выравнивать бюджет за счет привлечения инвестиций

Киричук: Тюменская область – один из лидеров по уровню социально-экономического развития среди субъектов России

Экономика

Тюменская энергосбытовая компания будет предупреждать должников один раз

Ханты-Мансийский банк предоставит банковские гарантии Югорскому лесопромышленному холдингу

Москвичи реализуют в Тюмени инновационный проект для нефтегазовой отрасли

Общество

Тридцать три компетенции собрал региональный этап WorldSkills Russia в Тюмени

14 февраля - события дня

Тюменский "Медгород" внедрил новую методику диагностики рака груди

Спорт

Николай Морилов победил в Москве и Подмосковье

Викуловские школьники показали готовность к труду и обороне

Всероссийские "Старты мечты" примут Воронинские горки

Происшествия

В Югре у матери забрали четырех приемных детей из-за одного синяка

Тюменского подростка подозревают в экстремизме

Жителя Югры осудили на два года за похищение девушки
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+