up

13.02.2017 понедельник

EUR 62.6824

USD 58.8457

В Тюмени -16..-18 С 5 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменский "Медгород" внедрил новую методику диагностики рака груди

17:37 13 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
cdn.dotmed.com

Рак молочной железы - самое частое онкологическое заболевание у женщин, поэтому очень важно выявить злокачественную опухоль на той стадии, когда она еще не может быть обнаружена при пальцевом исследовании и даже не видна при выполнении классической маммографии.

Благодаря приобретению и введению в эксплуатацию нового современного оборудования, в "Медицинском городе" врачи рентгенологического отделения освоили методику, позволяющую выявлять и дифференцировать патологические образования молочных желез размером менее двух миллиметров.

Томосинтез молочной железы представляет собой по сути ее компьютерную томографию, то есть послойное исследование органа с толщиной среза от 0,5 до 2,0 миллиметров. Кроме того, выявив подозрительный участок в молочной железе, врач-рентгенолог может выполнить его прицельное исследование с десятикратным увеличением, дополнив обследование томографией этого патологического очага.

Методика позволяет не только выявить опухоль на самой ранней стадии, но и отличить доброкачественный процесс от злокачественного. Все это в целом способствует своевременному правильному выбору метода лечения, выявленной патологии,  определению дальнейшей тактики ведения пациента, а значит скорому выздоровлению.

Специалисты напоминают: каждая женщина старше 40 лет должна проходить маммографию молочных желез не реже, чем один раз в два года, а при наличии патологии и чаще, по назначению врача маммолога.

Теги: технологии , онкология , медицина , Медгород

Последние новости

18:21 Тюменская энергосбытовая компания будет предупреждать должников один раз
18:10 Тридцать три компетенции собрал региональный этап WorldSkills Russia в Тюмени Фото
17:59 14 февраля - события дня
17:48 Владимир Якушев поздравил коллектив "Транснефти" с вводом в эксплуатацию нефтепровода Заполярье – Пурпе
17:37 Тюменский "Медгород" внедрил новую методику диагностики рака груди
17:26 В Тобольске откроют еще одно подразделение курьерской службы Почты России
17:15 Ишимцы окунулись в калейдоскоп ярмарок в выходные
17:04 Ханты-Мансийский банк предоставит банковские гарантии Югорскому лесопромышленному холдингу
16:53 Викуловские школы готовятся к летней оздоровительной кампании
16:42 Cвязисты назвали любимые города уральцев
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поздравил коллектив "Транснефти" с вводом в эксплуатацию нефтепровода Заполярье – Пурпе

Онлайн-трансляция: опыт тюменцев рассмотрят в Совете Федерации

Владимир Якушев: у Тюмени много друзей в биатлонном мире

Политика

Опыт Тюменской области в сфере информатизации здравоохранения высоко оценили в Совете Федерации

Пономарев: Тюменской области удается выравнивать бюджет за счет привлечения инвестиций

Киричук: Тюменская область – один из лидеров по уровню социально-экономического развития среди субъектов России

Экономика

Тюменская энергосбытовая компания будет предупреждать должников один раз

Ханты-Мансийский банк предоставит банковские гарантии Югорскому лесопромышленному холдингу

Москвичи реализуют в Тюмени инновационный проект для нефтегазовой отрасли

Общество

Тридцать три компетенции собрал региональный этап WorldSkills Russia в Тюмени

14 февраля - события дня

Тюменский "Медгород" внедрил новую методику диагностики рака груди

Спорт

Николай Морилов победил в Москве и Подмосковье

Викуловские школьники показали готовность к труду и обороне

Всероссийские "Старты мечты" примут Воронинские горки

Происшествия

В Югре у матери забрали четырех приемных детей из-за одного синяка

Тюменского подростка подозревают в экстремизме

Жителя Югры осудили на два года за похищение девушки
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+