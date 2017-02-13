Тобольский кремль попал в объектив камеры телеканала "МИР"

tiamz.ru

Передачу о сибиряках, их традициях и истории снимает межгосударственная телерадиокомпания "МИР". Съемки проходят на территории Тобольского кремля.

Об особенностях сибирской архитектуры шеф-редактору программы "Путеводитель" Елене Заднепровской и оператору Александру Зильберу рассказал кандидат исторических наук Игорь Балюнов.

Представители телеканала "МИР" беседовали с художником-постановщиком фильма "Тобол", который рассказал о декорациях и поделился мнением о характере человека, который готов приехать в Сибирь для освоения этого загадочного края.

Заведующего музейным комплексом "Тюремный замок" Эдуарда Бурнашева журналисты расспросили о влиянии ссылки на характер людей, участии декабристов в развитии города и о том, как долго может выдержать человек в карцере.

В визит-центре "Гостиный двор" съемочной группе рассказали, какие товары и открытия пришли в Россию по Сибирскому тракту, взималась ли плата с купцов и путешественников при въезде в город, и какие ремесла были наиболее популярны в Тобольске. Журналисты также посетили музейный комплекс "Дом мастеров".