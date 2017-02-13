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В Тобольске откроют еще одно подразделение курьерской службы Почты России

17:26 13 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Тюменского филиала Почты России

1 тыс. 565 курьеров и 1 тыс. 357 курьерских автомобилей насчитывает курьерская служба Почты России. Они работают ежедневно, включая праздничные дни, с 8 до 20 часов.

Как сообщает Тюменский филиал Почты России, в 2016 Почта России открыла 101 подразделение курьерской доставки, которые специализируются на приеме и вручении экспресс отправлений из рук в руки – на дому или в офисе клиента. Всего в настоящее время курьерская служба Почты России представлена 143 подразделениями в 137 крупнейших городах страны, в том числе и в Тюмени. До конца 2017 года еще одно подразделение курьерской службы планируется открыть в Тобольске.

Курьерские услуги доступны как для физических, так и юридических лиц. Вызвать курьера для приема отправлений можно круглосуточно: через сайт Почты России в разделе "Курьер", сервис коротких сообщений, в мобильном приложении Почты России, а также обратившись в единый контакт-центр Почты России.

"В перспективе мы намерены стать лидером курьерской доставки в России. В этом году планируется расширить зону покрытия курьерской службы и открыть курьерские подразделения еще в 118 городах. В результате курьерская доставка станет доступной для более чем 80% населения страны. При этом расширяется не только география экспресс-доставки Почты России – особое внимание мы уделяем процессам автоматизации, выводящей на новый уровень качество и скорость обслуживания", – рассказал заместитель генерального директора Почты России по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев.

Отметим, все курьеры до конца 2017 года будут оснащены мобильными терминалами, позволяющими на месте оплачивать курьерские услуги банковской картой и отслеживать отправления в режиме онлайн.

В Москве Почта России уже перешла на полную автоматизацию курьерской службы, завершив внедрение нового программного продукта, который интегрирован со всеми информационными системами Почты России, контакт-центром и платежным приложением, настроенным на курьерских смартфонах. Программа в автоматическом режиме прокладывает оптимальный маршрут курьера и рассчитывает время его прибытия с учетом трафика в городе и очередности точек доставки, анализирует грузоподъемность и вместимость автомобиля, а также затраты на доставку до той или иной точки.

Одновременно автоматизация позволяет оперативно корректировать уже составленные и принятые в работу маршруты: перестраивать их при добавлении новых объектов и

Теги: Почта России

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