В Тюменский индустриальный университет приехали студенты из Колумбии

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Студенты из Колумбии приехали на подготовительное отделение в Тюменский индустриальный университет.

Это первый визит колумбийских партнеров в тюменский вуз с ознакомительной целью: оценить образовательные возможности университета, познакомиться с материально-технической базой, пообщаться с преподавателями и студентами и оценить потенциал для рекрутинга будущих абитуриентов в Латинской Америке.

В 2017 году учиться на подготовительном отделении планируют пока только трое молодых людей - Каролина Гомес, Сезар Монтилья и Карлос Якено, но представитель рекрутинговой компании Study Global Company Орландо Флорес высоко оценивает перспективы сотрудничества с ТИУ.

Каждый день иностранные студенты будут посещать занятия по русскому языку и культуре, заниматься грамматикой, чтением и речью, а также научным стилем.

"Ежегодно в университеты России приезжают около 50 молодых людей из Колумбии для того, чтобы получить качественное образование. В основном наши соотечественники поступают на направление "Нефтегазовое дело", — отметил сопровождающий студентов из Колумбии Орландо Флорес.

В Тюменском индустриальном университете учатся около 1,5 тыс. иностранных студентов из 33 стран мира. На подготовительном отделении в 2016-2017 учебном году обучаются 57 студентов, сообщают в пресс-службе вуза.

Соб. инф.