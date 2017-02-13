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Юным шахматистам единороссы подарили современное оборудование

16:20 13 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
ТРО партии «Единая Россия»

Гроссмейстерские доски и электронные часы подарили член фракции "Единая Россия" Госдумы Анатолий Карпов и секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов директору СДЮСШОР №4 Светлане Кугаевской и руководителю "Передвижного шахматного клуба" Вячеславу Казанцеву.

Анатолий Карпов и Андрей Артюхов приняли участие в торжественной церемонии открытия первенства Тюмени по шахматам среди детей. Одно из самых массовых шахматных состязаний собрало более 300 ребят, которые соревновались в пяти возрастных группах.

Анатолий Карпов напомнил, что в регионе действует проект "Единой России" "Шахматы в школы и детские сады". Шахматы преподаются в 250 школах и 60 детских садах.

"Главное – чтобы дети увлеклись шахматами, чтобы они были для них приятным занятием. Конечно, этот спорт требует труда, бывают разочарования, но нужно настраиваться на работу, не сдаваться и идти вперед. Родителям хочется напомнить, что эта игра развивает логику, ум, внимание. Если ваш ребенок играет в них, он сэкономит время для занятий в школе, так как будет более сосредоточен и усидчив", - подчеркнул Карпов.

Андрей Артюхов отметил, что главная цель подобных проектов - поднять уровень массовых шахмат.

"Депутаты фракции "Единая Россия" областной думы понимают, насколько важны шахматы для интеллектуального и творческого роста ребенка", – рассказал Артюхов.

Он добавил, что в 2016 году фракция "Единая Россия" выделила более 1 млн 200 тыс. рублей на приобретение специализированного шахматного оборудования.

ТРО партии «Единая Россия»

"Пусть не все станут чемпионами, но шахматы отлично развивают интеллектуальные качества. Мы вкладываем средства, чтобы молодое поколение могло реализовать свой потенциал", – заключил Андрей Артюхов.

Директор департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Евгений Хромин поблагодарил единороссов за активную поддержку шахматного движения в городе и регионе.

"Мы уделяем большое внимание не только вопросам обучения, но и воспитания. А для шахматистов более яркого примера, на который можно равняться, найти трудно. Поэтому считаю, что встреча с Анатолием Карповым станет для ребят своеобразным толчком к покорению шахматных вершин", - цитирует Евгения Хромина пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Соб. инф.

Теги: Анатолий Карпов , Андрей Артюхов , детсады , Евгений Хромин , школы , Единая Россия , шахматы

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