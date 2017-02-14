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Югорские общественники оценили работу соцучреждений для детей-инвалидов

11:21 14 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
solnyshko86.ru

Мониторинг учреждений социального обслуживания для детей-инвалидов провели члены Общественной палаты Югры совместно с окружным департаментом социального развития и представителями СМИ.

Всего за время работы комиссии эксперты посетили девять реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями в городах Лангепас, Радужный, Нижневартовск, Сургут, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Советский, Пыть-Ях, пгт. Пойковский Нефтеюганского района.

Главной целью посещения стало изучение опыта работы, материально-технической базы, программ развития учреждений, технологий и методов работы.

По мнению председателя Общественной палаты Югры Ирины Максимовой, одним из лучших учреждений этой сферы в автономном округе является реабилитационный центр "Солнышко" в городе Советском.

"Центр сотрудничает со школами, дошкольными учреждениями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта. Коллектив выстроил системный подход к сотрудничеству буквально во всех сферах жизни. У этого центра эффективная программа лечения, реабилитации и сопровождения детей-инвалидов. Большое внимание уделяется работе с родителями, ведь центр и семья должны стать партнерами для обеспечения комфортной жизни ребенка", — пояснила Ирина Максимова.

Эксперты также отметили прогресс в работе и развитии сургутского центра "Добрый Волшебник", который не так давно попал в поле зрения правоохранительных органов. Было отмечено, что руководитель выстраивает разумную и рациональную работу с воспитанниками и их семьями, обновляются программы реабилитации и сопровождения, сообщают в пресс-службе Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа — Югра.

Дарья Казакова

Теги: дети-инвалиды , общественный контроль , реабилитация , Общественная палата

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