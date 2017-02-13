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Ханты-Мансийский банк предоставит банковские гарантии Югорскому лесопромышленному холдингу

17:04 13 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати

Ханты-Мансийский банк стал победителем тендера, который провела компания "Югорский лесопромышленный холдинг" на предоставление банковской гарантии в размере 92 млн рублей, сообщает пресс-служба финансовой организации.

Как отметил директор направления по корпоративному бизнесу дирекции в Ханты-Мансийске Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" Марк Тюнин, банк полностью соответствует требованиям, которые предъявляет к кредитным организациям Югорский лесопромышленный холдинг, - компания со 100% государственным участием в лице правительства Ханты-Мансийского автономного округа.

"История взаимовыгодного партнерства началась еще в 2003 году, с момента образования холдинга. Уверен, что многолетнему успешному сотрудничеству с одним из флагманов лесопромышленной отрасли Югры способствуют высокое качество банковских сервисов, конкурентоспособные условия предоставления финансовых услуг банком "Открытие",– подчеркнул Марк Тюнин.

Соб. инф.

Теги: Ханты-Мансийский банк

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