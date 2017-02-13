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Тридцать три компетенции собрал региональный этап WorldSkills Russia в Тюмени

18:10 13 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

284 участника на пяти площадках собирет региональный чемпионат рабочих профессий "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который пройдет в Тюмени с 16 по 18 февраля. Количество компетенций увеличилось почти в два раза.

14 новых компетенций добавилось в списках регионального этапа конкурса "Молодые профессионалы". Об этом сообщил начальник управления занятости департамента труда и занятости населения Тюменской области Вадим Самсонов на пресс-конференции по проведению чемпионата WorldSkills Russia.

"Значимость и объемы представленных компетенций возрастают из года в год, - заметил Вадим Самсонов. - В этом году добавились прикладная эстетика, медицинский профессиональный уход, парикмахерское искусство. Также мы расширили компетенции, которые представляют сельскохозяйственное производство. Появились новые направления, например, сфера услуг".

Чемпионат выявит лучших и среди школьников, для них подготовили задания регионального этапа конкурса JuniorSkills. Школьники поборются в профмастерстве в "Мобильной робототехнике", "Ремонте и обслуживании легковых автомобилей" и "Прототипировании".

Фото ИА "Тюменская линия"

В 2017 году региональный этап WorldSkills Russia выявит лучших среди молодых профессионалов до 22 лет в 33 компетенциях. Как сообщила руководитель регионального координационного центра чемпионата на территории Тюменской области Ирины Микрюкова, конкурсные задания для участников опубликовали еще за месяц до начала соревнований. Сейчас эксперты меняют треть заданий, у них есть такая возможность до 15 февраля. 

"Происходит застройка площадок, на которых организован чемпионат. Сейчас самое напряженное время и для организаторов, и для участников – работа кипит", - пояснила Ирины Микрюкова.

Официальное открытие регионального чемпионата рабочих профессий "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) состоится 15 февраля в ДК "Нефтяник".

Ирина Ромашкина

Теги: молодые профессионалы , Вадим Самсонов , конкурс профмастерства , WorldSkills Russia

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