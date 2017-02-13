Ишимцы окунулись в калейдоскоп ярмарок в выходные

Фото Геннадия Крамора

Более 5 тыс. человек посетили международную православную выставку-ярмарку "От покаяния к воскресению России", которая прошла в Ишиме с 8 по 12 февраля. Мероприятие было организовано по благословению епископа Ишимского и Аромашевского Тихона и прошло в городе впервые.

Православный проект благотворительного и просветительского характера ставил своей целью приобщение широких слоев населения к ценностям и истокам православия, возрождению духовности и покаяния среди невоцерковленных людей.

Выставка включила в себя насыщенную культурно-просветительскую программу и объединила крупнейшие храмы, монастыри и подворья Русской православной церкви из разных городов России, Украины, Греции, Палестины, Беларуси. Посетители приложились к почитаемым православным святыням из храмов и монастырей нашего государства и стран ближнего и дальнего зарубежья, приобрели полезные товары для себя и своих близких.

"Невероятно интересное мероприятие, с головой погрузилась, в общем-то, неизученный мною мир. Купила настоящий монастырский кагор. Посмотрела, какие есть на свете умельцы, прикоснулась к святыням", - поделилась домохозяйка Светлана Колова.

Вторая ярмарка продолжается под сводами Ишимского историко-художественного музея. Музейщики совместно со специалистами Дома ремесел и творческой мастерской "Чудо-ларь" помогают ишимцам и гостям города открыть для себя удивительный мир изделий ручной работы и сувениров мастеров Ишима и Приишимья.

На ярмарке можно не только посмотреть на экспонаты, но и купить понравившиеся подарки, сувениры, текстильных и интерьерных кукол, авторские украшения и аксессуары из полимерной глины, мишек тедди, эксклюзивные открытки, мягкие игрушки.

По словам организаторов выставки, мероприятие получилось более масштабным, нежели ожидали. Планировали принять участие 42 мастера, а выставили работы 67 участников, что только обогатило выставку и сделало ее более привлекательной для горожан.

Инна Кондрашкина