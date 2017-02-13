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Опыт Тюменской области в сфере информатизации здравоохранения высоко оценили в Совете Федерации

16:28 13 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
council.gov.ru

Более 57 тыс. тюменцев ежемесячно пользуются услугами электронного личного кабинета пациента. Об этом сообщил директор областного департамента информатизации Александр Албычев, выступая на заседании комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству.

Александр Абычев рассказал сенаторам о внедрении в регионе электронной медицинской карты, электронного рецепта, личном кабинете пациента, развитии телемедицины, а также о том, какие изменения в федеральное законодательство необходимо внести для дальнейшего развития информатизации здравоохранения.

"Электронный рецепт позволяет интегрировать медицинскую информационную систему на рабочем месте врача с аптечной информационной системой. Врач выписывает рецепт, подписывает его цифровой подписью и отправляет в аптеку. В Тюменской области сто процентов льготных рецептов уже выписываются в электронном виде. Но при этом действующее федеральное законодательство не позволяет отказаться от параллельного оформления бумажных рецептов", - привел пример директор областного департамента информатизации.

По его словам, тюменские врачи активно используют возможности телемедицины. Это позволяет докторам из глубинки оперативно получать консультации более квалифицированных коллег. В регионе действует многоуровневая система телемедицинских консультаций - от сельских фельдшерско-акушерских пунктов до ведущих областных клиник. В результате быстрее выявляются заболевания, а главное - повышается качество медицинских услуг для жителей сельской местности.

"Практика Тюменской области по реализации ряда пилотных проектов в сфере информатизации здравоохранения подтверждает необходимость внесения целого ряда изменений в федеральное законодательство. В этом заинтересованы все регионы страны", - считает Александр Албычев.

По мнению члена Совета Федерации Александра Башкина, Тюменская область накопила прекрасный опыт информатизации здравоохранения. Однако у сенатора возникли сомнения в необходимости изменений законодательства, поскольку не во всех регионах страны есть финансовые и технические возможности для реализации столь масштабных проектов.

Тюменские законодательные инициативы построены по принципу альтернативности, ответил Александр Албычев, и позволяют использовать как электронные, так и традиционные формы работы по оказанию госуслуг здравоохранения.

"Мы предлагаем на законодательном уровне устранить те препятствия, которые сдерживают работу по информатизации здравоохранения. Надо начинать это делать, ведь время не стоит на месте", - подчеркнул Александр Албычев.

Опыт, накопленный Тюменской областью в сфере информатизации здравоохранения, высоко оценил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

"Мы готовы поддержать предложения тюменцев", - заявил он.

Евгений Бабенко

Теги: Александр Албычев , Андрей Клишас , Совет Федерации , врачи , информатизация , здравоохранение
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