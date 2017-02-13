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Тюменская энергосбытовая компания будет предупреждать должников один раз

18:21 13 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати

Новый порядок введения ограничения режима потребления электроэнергии в отношении должников-физических лиц начал действовать в АО "Тюменская энергосбытовая компания".

Нововведение вступило в силу согласно изменениям, внесенным в п. 119 "Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", утвержденных постановлением правительства РФ №354 от 06.05.2011 г. (далее – Правила).

Ранее поставщик электроэнергии дважды направлял потребителю уведомления о необходимости погасить задолженность. Сначала предупреждение с требованием погашения долга со дня его получения должнику предоставлялось 50 дней на оплату. В случае непогашения задолженности в указанные в предупреждении сроки потребителю под расписку вручалось извещение о возможном введении ограничения за три дня до даты ввода. Если оплата так и не поступала в указанный в извещении срок, то потребителю производилось ограничение потребления электроэнергии.

В новой редакции Правил достаточно уведомить должника один раз за 30 дней до даты ограничения любым способом при условии подтверждения факта получения должником уведомления. Предусмотрены следующие способы: вручение уведомления под расписку, направление по почте заказным письмом (с уведомлением о вручении), СМС на телефон потребителя или звонок с записью разговора, голосовое сообщение (автоинформатор), сообщение электронной почты или информирование через официальную страницу поставщика услуг в Интернете, размещение уведомления на платежном документе. Если должник не погасит долг в течение установленного срока, то вводится ограничение потребления электроэнергии.

Напомним, что основанием для ввода ограничения служит возникновение задолженности по оплате электроэнергии за два расчетных периода, превышающей при этом сумму двух месячных размеров платы за электроэнергию, исчисленных исходя из нормативов потребления электроэнергии. Кроме того, с 31-го по 90-й день просрочки платежа на сумму долга начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, с 91-го дня — в размере 1/130 ставки. Также при введении ограничения потребления электроэнергии должнику придется не только полностью погасить задолженность и пени, но и оплатить расходы исполнителя по введению ограничения и возобновлению поставки электроэнергии.

"Мы будем использовать все предусмотренные законодательством новые способы информирования должников, - сообщил заместитель генерального директора по управлению проектами и работе с ДЗОАО "ТЭК" Александр Титаренко. – Раньше злостные неплательщики зачастую уклонялись от вручения извещения под роспись. Теперь проинформировать их будет проще. Уверен, что такие меры повысят платежную дисциплину и заставят неплательщиков рассчитаться с долгами". 

По итогам 2016 года задолженность абонентов АО "Тюменская энергосбытовая компания" - физических лиц – составила 525,9 млн рублей, сообщает пресс-служба АО "ТЭК".

Соб. инф.

Теги: долги , Тюменская энергосбытовая компания , ЖКУ , электроэнергия

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