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Владимир Якушев поздравил коллектив "Транснефти" с вводом в эксплуатацию нефтепровода Заполярье – Пурпе

17:48 13 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
На фотографии (слева направо): губернатор Тюменской области В.В. Якушев, президент ПАО «Транснефть» Н.П. Токарев, генеральный директор АО «Транснефть – Сибирь» В.А. Бронников/www.transneft.ru

Ввод в эксплуатацию магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе в Ямало-ненецком автономном округе важен не только для нашего региона, но и для всей страны. Это отметил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на торжественном мероприятии, посвященном этому событию.

Глава региона подчеркнул, что это уникальный проект, реализованный в условиях вечной мерзлоты. 

"ПАО "Транснефть" остается для региона не только стабильным работодателем и налогоплательшиком, но и надежным социальным партнером. На этот коллектив всегда можно положиться, все проекты, которые мы осуществляем совместными усилиями – получаются", - подчеркнул он.

Ввод нефтепроводов в эксплуатацию состоялся 18 января 2017 года. В церемонии пуска в режиме видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин.

Строительство трубопроводной системы Заполярье – Пурпе – Самотлор (1000 км) началось в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации № 635-р от 22 апреля 2010 года. Южная часть магистрали Пурпе – Самотлор (429 км) была построена за полтора года и запущена в эксплуатацию в октябре 2011 года.

Участок Заполярье – Пурпе построен за последующие 4 года. На строительстве было задействовано около 8 тыс. рабочих и 2,5 тыс. единиц тяжелой техники.

Протяженность магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе составила 488 км. Его пропускная способность – до 45 млн тонн нефти в год.

Борис Олейник

Теги: нефтепровод , Владимир Якушев , Транснефть , Заполярье – Пурпе

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