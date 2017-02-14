Сенаторы поддержали предложения Тюменской области по обеспечению сбалансированности бюджета

council.gov.ru

Устойчивая тенденция снижения доходной базы регионального бюджета вследствие изменений в бюджетное и налоговое законодательство Российской Федерации, вносимых по инициативе федерального правительства, сложилась в последние годы.

Об этом заявила заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента финансов Татьяна Крупина, выступая с докладом на заседании комитета Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам.

"Тюменская область - регион, с активно растущей обрабатывающей промышленностью. Но доминирование нефтегазового сектора в доходах бюджета еще не преодолено. Мировая практика показывает, что закладка основ постнефтяной экономики будущего развивается в основном путем постепенной диверсификации отраслевой структуры регионального хозяйства. Другое дело, что для Тюменской области наступление эпохи постнефтяного развития было радикально ускорено политическими решениями федерального правительства. В 2010 году произошла стопроцентная централизация в федеральный бюджет отчислений от налога на добычу полезный ископаемых в виде углеводородного сырья. В результате бюджет лишился трети доходов. К чести федерального правительства, необходимо отметить, что была предусмотрена частичная компенсация, которая уменьшила негативный эффект для области", - сказала директор областного департамента финансов.

По словам Татьяны Крупиной, новые бюджетные реальности заставили правительство Тюменской области приложить максимум усилий для привлечение инвестиций в самые разные сферы региональной экономики.

"За несколько лет удалось осуществить 490 инвестиционных проектов в разных отраслях. Объем инвестиций составил 1,6 триллиона рублей. За достаточно короткий срок нам удалось заместить изъятый НДПИ другими доходными источниками - в первую очередь налогом на прибыль. По итогам работы за 2011 и 2012 годы Тюменской областью были получены федеральные гранты за рост налогового потенциала", - сообщила она.

При этом директор областного департамента финансов с сожалением констатировала, что меры принимаемые правительством области по наращиванию доходной базы, нивелируются изменениями федерального законодательства.

"Образование консолидированных групп налогоплательщиков, налоговый маневр, снижение на 1 процент ставки налога на прибыль, зачисляемой в региональные бюджеты, "модификация налогообложения в нефтяной отрасли", уменьшение норматива отчислений в региональные бюджеты по акцизам на нефтепродукты, предоставление федеральных льгот по региональным налогам... Если суммировать все эти новации, то в годовом выражении они потянут миллиардов на двадцать пять. Цифра, прямо скажем, удручающая. Получается так: чем больше усилий вы прикладываете для развития доходной базы бюджета, тем хуже для региона. У вас полученные средства просто изымут", - заявила Татьяна Крупина.

Более того, отметила заместитель губернатора, политика межбюджетных отношений, проводимая в последние годы Минфином, носит дестимулирующий характер для активно развивающихся регионов.

"Простой пример. Внесены изменения в правила формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета, которые предполагают снижение с 2018 года уровня софинансирования расходных обязательств субъектов РФ из федерального бюджета. Предельный уровень софинансирования для Тюменской области с 2018 года установлен в размере 7 процентов. Федерация в разы сокращает свое участие в развитие Тюменской области. По поддержке малого бизнеса доля участия Федерации снижена в 11 раз, по сельскому хозяйству - в 10 раз. Кроме того, значительно пострадает развитие отраслей социальной сферы - образования, здравоохранения. В результате объем выпадающих доходов бюджета Тюменской области в 2018 году составил порядка 1 миллиарда 800 миллионов рублей", - сказала Татьяна Крупина.

Изъятие генерируемых региональной экономикой доходов и снижение федерального участия заставляет регионы активнее работать по налогообложению населения, отметила директор областного департамента финансов.

"Тема сама по себе достаточно деликатная и социально чувствительная. Перенос фискального бремени на население - идея спорная и вряд ли реализуемая, по крайней мере - на современном этапе. А вот добиться полного охвата налогообложением всей недвижимости - это вопрос социальной справедливости и государственного престижа. Поставив перед собой эту задачу, мы пришли к интересному выводу - действующее законодательство препятствует неотвратимости реализации обязанности собственника заплатить налоги. Дело в том, что в законодательстве не установлена обязанность физических лиц по постановке на учет объектов недвижимости и регистрации прав. Соответственно, не установлены сроки и ответственность. Постановка объектов недвижимости на кадастровый учет и оформление их в собственность носит исключительно заявительный характер. Таким образом, налогоплательщики имеют "лазейку" для того, чтобы не платить имущественные налоги", - отметила Татьяна Крупина.

Кроме того, по мнению заместителя губернатора Тюменской области, необходимо пересмотреть размер вычетов при начислении налога на недвижимость. В частности, вычет в 50 квадратных метров с домовладения приводит к выводу из под налогообложения большого числа малометражных жилых домов. А это существенный сегмент доходов бюджетов российской глубинки.

Для решения указанных проблем Татьяна Крупина изложила ряд предложений, разработанных правительством Тюменской области.

Первое: установить обязательное требование о доведении Министерством финансов РФ до субъектов Российской Федерации расчетов о возможных выпадающих доходах региональных бюджетов до принятия соответствующих федеральных законов. Второе: полная компенсация выпадающих доходов региональных бюджетов в следствии изменения федерального законодательства. В качестве компромисса - устанавливать переходный период на 4 года, в течение которого предусматривать компенсацию выпадающих доходов субъектам Российской Федерации в первый год - в полном объеме, в последующие - с ежегодным уменьшением на 25%.

Третье: на период централизации в федеральном бюджете 1% ставки по налогу на прибыль организаций, продлить переходный период и уточнить дату вступления в силу изменений в правила формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ с 1 января 2021 года.

Четвертое: целью повышения "бюджетного веса" имущественных налогов с населения, установить сроки регистрации объектов недвижимости и ввести ответственность для физических лиц за непостановку на кадастровый учет объектов недвижимости и регистрацию прав. Кроме того, предлагается установить величину необлагаемого вычета по налогу на имущество физических лиц в отношении жилых домов на уровне 20 кв. метров с возможностью ее увеличения органами местного самоуправления.

"Одним из традиционных столпов стабильности общества являются государственные финансы. В свою очередь залогом устойчивости государственных финансов является их сбалансированность. Возможности государственных финансов определяются доходной базой, позволяющей, как минимум, сохранить все существующие социальные обязательства, а как максимум - развивать общество, делая его более привлекательным для жизни людей", - подчеркнула Татьяна Крупина.

Комитет Совета Федерации РФ поддержал большинство предложений региона. По итогам обсуждения сенаторы подготовили рекомендации в проект постановления верхней палаты федерального парламента "О государственной поддержке социально-экономического развития Тюменской области".

Предлагается, в частности, рекомендовать правительству РФ внести изменения в Бюджетный кодекс, установив обязательное требование о доведении Министерством финансов России до финансовых органов регионов расчетов о возможных выпадающих доходах региональных бюджетов до принятия соответствующих федеральных законов.

Рекомендуется предусмотреть четырехлетний переходный период, в течение которого будет осуществляться компенсация выпадающих доходов субъектам Федерации. Комитет предлагает внести изменения в Налоговый кодекс в части налога на имущество физических лиц в отношении жилых домов, предусмотрев снижение необлагаемой величины кадастровой стоимости общей площади. Сенаторы также рекомендуют установить сроки регистрации объектов недвижимости и обеспечить привлечение к административной ответственности лиц, не зарегистрировавших их в установленные сроки.

Напомним, Дни Тюменской области проходят в Совете Федерации РФ с 13 по 15 февраля.

Евгений Бабенко