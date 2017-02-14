Тюменский опыт информатизации здравоохранения актуален для всей страны

council.gov.ru

Тюменская область предложила очень актуальные изменения в федеральное законодательство по вопросам информатизации здравоохранения. Об этом заявил журналистам член Совета Федерации РФ от Тюменской области Михаил Пономарев.

"Переход к использованию информационных технологий в здравоохранении предусмотрен федеральной программой, которая распространяется на все регионы. Конечно, есть федеральная поддержка, но темпы реализации этой программы в разных субъектах Федерации во многом зависят от местных ресурсов. Думаю, наши законодательные инициативы помогут другим регионам подтянуться, а опыт, накопленный в Тюменской области, будет востребован", - отметил Михаил Пономарев.

О законодательных инициативах Тюменской области на расширенном заседании комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству рассказал директор областного департамента информатизации Александр Албычев. Реализация этих предложений поможет, в частности, устранить бумажное дублирование электронной медицинской документации.

По словам Александра Албычева, в Тюменской области 100% льготных рецептов на лекарства оформляются в электронном виде.

"За 11 месяцев 2016 года выписано более 1,9 миллиона цифровых рецептов. Около 57 тысяч тюменцев ежемесячно пользуются электронным личным кабинетов пациента. Поликлиники Тюменской области полностью перешли на электронные медкарты амбулаторного больного. Это позволило перейти к формированию новой модели регистратуры: из фронт-офисов выносятся бумажные картотеки и создаются удобные зоны ожидания приема врача. Началось внедрение электронных медкарт в стационарах. Внедряется дистанционный мониторинг артериального давления у пациентов с гипертонической болезнью", - рассказал сенаторам Александр Албычев.

Обсудив доклад директора департамента информатизации Тюменской области, члены комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству решили рекомендовать правительству РФ ускорить внесение в Государственную Думу проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационно-телекоммуникационных технологий и введения электронных форм документов в сфере здравоохранения".

Кроме того, Государственной Думе предлагается включить проект этого федерального закона в перечень законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению.

Напомним, Дни Тюменской области проходят в Совете Федерации РФ с 13 по 15 февраля.

Евгений Бабенко