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Воплотить идею в жизнь помогут гранты администрации Тюмени

11:32 14 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Конкурс грантовой поддержки "Инициатива" для некоммерческих организаций, в том числе общественных объединений  различных форм собственности (за исключением политических партий и религиозных организаций) и муниципальных учреждений дополнительного образования, объявляет администрация Тюмени.

Гранты в размере 15 тыс. рублей предоставляются на реализацию в областном центре проектов, имеющих одно из направлений:

- "Социальное просвещение молодежи" (реализация проектов, направленных на популяризацию позитивных ценностей: здоровье, образование, труд, семья, права человека, патриотизм, повышение уровня правовой грамотности);

-  "Организация досуга молодежи" (реализация проектов во дворах, летних лагерях, клубах по месту жительства и т.д., направленных на обеспечение досуговой занятости детей, подростков и молодых людей);

-  "Приобщение молодежи к ценностям отечественной и мировой культуры" (реализация проектов, направленных на поддержку талантливой молодежи и развитие творческой деятельности среди молодежи);

- "Содействие трудоустройству молодежи, в том числе частичному и временному трудоустройству" (реализация проектов, направленных на профессиональную ориентацию и содействие трудоустройству молодежи);

- "Профилактика асоциального поведения среди молодежи" (мероприятия, направленные на профилактику употребления алкогольных, наркотических и токсических веществ, совершений антиобщественных деяний и правонарушений; противодействие экстремизму и терроризму, предупреждение безнадзорности и беспризорности).

Подать заявку на участие можно до 28 февраля в Тюменском городском многопрофильном центре (ул. 50 лет Октября, 46) или по электронной почте tgmc@bk.ru. Телефон для справок 51-79-61.

Обязательным условием является наличие в команде участника в возрасте до 30 лет, который и будет презентовать проект для жюри. Представить на конкурс можно не более одного проекта в каждой номинации. С 1 по 15 марта состоится защита работ.

Теги: молодежные проекты , гранты

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