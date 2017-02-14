15 февраля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Совете Федерации в Москве продолжаются Дни Тюменской области.

В Тюмени в 9 часов на площадках Выставочного зала (ул. Севастопольская, 12), Тюменского технопарка (ул. Республики, 142), техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса (ул. Киевская, 63), техникуме строительной индустрии и городского хозяйства (ул. Энергетиков, 45), технопарке ТюмГУ (ул. Ленина, 25) начнется региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

В Тюмени в 10 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется торжественное открытие регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - Тюменская область. Брифинг начнется в 9 часов 45 минут.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Роль общественного совета в формировании культуры отношения к здоровью - профилактика заболеваний, применение общеукрепляющих оздоровительных мер".

В Тюмени в 13 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "О подготовке к "Тотальному диктанту-2017".

В Тюмени в 14 часов в Тюменском предприятии инвалидов по зрению (ул. Мельничная, 19) начнется презентация новой линии по изготовлению бумажных полотенец и туалетной бумаги, открытой с помощью субсидии по поддержке СО НКО из средств областного бюджета.

В Тюмени в 15 часов в областной научной библиотеке им. Дмитрия Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59, третий этаж) начнется презентация выставки "Душевные творения Сибири" и фотовыставки "Нет ничего прекраснее природы" в рамках Года экологии в России.

В Тюмени в 17 часов в коворкинге "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется презентация деятельности регионального проекта "Моя террритория".

В Тобольске в 11 часов около обелиска "Вечный огонь" начнется митинг, посвященный Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Этот день в истории:

1563 – в ходе войны с Литвой войска Ивана Грозного взяли Полоцк.

1689 – Священная Римская империя объявила войну Франции.

1717 – Петр I издал свод правил хорошего тона "Юности честное зерцало".

1763 – Австрия и Пруссия подписали Хубертсбургский мир, по которому Силезия отходила к Пруссии.

1764 – французы основали Сент-Луис.

1798 – французские революционные войска взяли Рим, арестовав Папу Римского.

1806 – Франция и Пруссия подписали Парижский договор о закрытии портов Пруссии для английских товаров.

1867 – в Вене состоялась премьера "Вальса Голубого Дуная" Иоганна Штрауса.

1868 – в Москве впервые исполнена Первая симфония Чайковского ("Зимние грезы").

1878 – британский флот прибыл в Константинополь, чтобы вынудить Россию прекратить войну с Турцией.

1898 – при загадочных обстоятельствах в бухте Гаваны взорвался американский военный корабль "Мэйн", в результате чего погибли 264 американца.

1899 – русский император принял манифест о преобладании законов России над финским законодательством в Финляндии.

1902 – открыто Берлинское метро.

1914 – Николай II издал указ о борьбе с алкоголизмом в России.

1919 – в России принят декрет об арестах крестьян в тех регионах, где железнодорожные пути не очищаются от снега.

1920 – Лига Наций постановила запретить Турции иметь армию.

1922 – принята первая конституция Латвии.

1922 – в Гааге открыто первое заседание Международного суда.

1928 – после 70 лет работы закончено составление Оксфордского словаря английского языка.

1933 – в Москве открылся первый Всесоюзный съезд колхозников-ударников.

1933 – в Мемфисе анархист Джозеф Зангара стрелял в президента США Ф. Рузвельта и промахнулся только потому, что в момент выстрела в его руку вцепилась женщина (при этом был убит мэр Чикаго).

1936– во МХАТе состоялась премьера пьесы Михаила Булгакова "Мольер".

1940 – советские войска прорвали линию Маннергейма в Финляндии.

1942 – японцы захватили английский форт в Сингапуре, используя велосипедные отряды.

1944 – польское правительство в изгнании отвергло предложения СССР считать "линию Керзона" советско-польской границей после войны.

1944 – профашистские офицеры попытались устроить путч в Аргентине.

1947 – специальным постановлением правительства в СССР запрещены браки между советскими гражданами и иностранцами.

1950 – состоялась премьера мультфильма У. Диснея "Золушка".

1950 – в Канаде отменен контроль цен, введенный в годы Второй мировой войны.

1950 – госсекретарь США Дин Ачесон запустил в оборот крылатую фразу "Политика с позиции силы".

1959 – русский писатель Борис Пастернак попросил восстановить его членство в Союзе писателей СССР.

1960 – в советских школах введены группы продленного дня.

1961 – в Бельгии в авиакатастрофе погибла сборная США по фигурному катанию.

1963 – в Париже сорвана попытка покушения французских националистов на президента Франции Шарля де Голля.

1965 – впервые официально поднят канадский флаг с кленовым листом.

1976 – на референдуме одобрена социалистическая конституция Кубы.

1987 – в футбольном матче чемпионата Кипра установлен рекорд – назначено шесть пенальти.

1990 – в Претории состоялась массовая демонстрация протеста против освобождения из тюрьмы Нельсона Манделы и легализации Африканского Национального Конгресса.

1996 – танкер "Императрица морей" у берегов Британии наскочил на рифы, в результате чего в море вылилось 72 тыс. т нефти.

2000 – в Сеуле состоялось самое массовое в истории бракосочетание, в котором приняли участие 30 тыс. пар.

2002 - российский фигурист Алексей Ягудин стал олимпийским чемпионом.