Тюменцы узнают о ярких спортивных событиях на выставке "Биатлон по-сибирски"

mkrf.ru

Книжно-иллюстративная выставка "Биатлон по-сибирски" открылась в Тюменской областной научной библиотеке имени Дмитрия Менделеева.

Посетителей познакомят с книгами, посвященными прославленному советскому биатлонисту Александру Тихонову. Издания "Мистер биатлон" Геннадия Чибрякова и "Штрафной круг Александра Тихонова" Елены Вайцеховской содержат материал о фактах биографии спортсмена, его удивительных победах, мировом признании.

Найти сведения о самых значительных, масштабных и ярких спортивных событиях Сибири помогут такие журналы, как "Спорт-регион", "Старт", "Физкультура и спорт", "Югра", "Спортивная жизнь России", газеты: "Университет и регион", "Советский спорт".

Посетители выставки смогут познакомиться с биографическими сведениями об известных биатлонистах Сибири, узнать интересные факты о биатлоне, посмотреть наиболее запоминающиеся фотографии с мест событий, а также рисунки поклонников биатлона, сообщает пресс-служба библиотеки.

Выставка работает в холле 4 этажа до 10 апреля 2017 года.