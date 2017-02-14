Школьница из Тюменского района победила на региональном этапе олимпиады для особых детей

Фото администрации Тюменского района

Ученица девятого класса зырянской школы (филиал успенской средней школы) Дарья Кудрявцева победила в номинации "Технологическое и техническое творчество" с работой "Карета для Золушки" на региональном этапе областной олимпиады для детей с ограниченными возможностями здоровья, посвященной Году российского кино.

В олимпиаде приняли участие более 200 детей с первого по 11 класс из числа победителей и призеров муниципальных этапов, из которых девять человек из Тюменского района.

Второе место в номинации "Технологическое и техническое творчество" занял ученик первого класса муллашинской школы Максим Евсеев с работой "Веселый Буратино". Третье место в номинации "Художественное творчество" заняла ученица шестого класса яровской школы Виктория Погорелова с работой "Кто ходит в гости по утрам?!". Третье место в номинации "Литературное творчество" завоевал ученик седьмого класса ембаевской школы имени Аширбекова Ринат Усманов с работой "Валерий Харламов в кино и жизни".

Приз зрительских симпатий получила ученица шестого класса боровской школы Дарья Черепанова с работой "Подарочная книга "Союзмультфильм - 80 лет", сообщает управление образования администрации Тюменского района.

Соб. инф.