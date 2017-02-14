Тюменская область входит в двадцатку российских регионов, где рождаемость на высоком уровне

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Тюменская область по уровню рождаемости входит в двадцатку регионов, где рождаемость на высоком уровне. Об этом сообщает Тюменское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.

В 2016 году у тюменских родителей появилось на свет 22 тыс. 338 малышей. В рамках программы "Родовой сертификат" медицинским организациям перечислено более 224 млн рублей.

Фонд социального страхования оказывает всестороннюю поддержку семьям с детьми, финансируя услуги по программе родовых сертификатов, выплачивая до пяти видов различных пособий. Напоминаем, с 1 января 2006 года во всех регионах России в соответствии с национальным проектом "Здоровье" начала действовать программа родовых сертификатов. Эта программа направлена на повышение материальной заинтересованности медицинских учреждений в предоставлении качественной медицинской помощи. Родовые сертификаты предоставят беременной женщине возможность выбора женской консультации, в которой она предполагает встать на учет и наблюдаться по беременности, а так же выбрать родильный дом и получать диспансерное наблюдение ребенка в течение первого года жизни.

Для медучреждений - это дополнительная финансовая поддержка. В Тюменской области 28 лечебно-профилактических учреждений являются участниками этой программы. Сертификат выдается независимо от того работает женщина или нет. Родовой сертификат состоит из четырех талонов, полная стоимость которого составляет 11 тыс. рублей.

До конца первого квартала 2017 года, по данным фонда, планируют испытать счастье материнства 2 тыс. 714 женщин Тюменской области.