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16 февраля - события дня

17:58 15 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов Тюменский технопарк (ул. Республики, 142) посетят с рабочей поездкой представители Ассоциации инновационных регионов России.

В Тюмени в 9 часов в спорткомплексе "Муромец" (ул. Торговая, 2) начнется открытый чемпионат и первенство Тюменской области по спортивной аэробике.

В Тюмени в 10 часов в большом зале Тюменской городской думы (ул. Первомайская, 20) начнется заседание городской думы.

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция, посвященная Всероссийскому дню российских студенческих отрядов.

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета по бюджету, налогам и финансам.

В Тюмени в 14 часов в кафе tmn (ул. Республики, 26) начнется медиаобед, посвященный старту гастрономического фестиваля "Пельмени Тюмени".

В Тюмени в 15 часов в ТюмГУ начнется открытая лекция депутата областной думы Владимира Ульянова "Тюменская область как субъект РФ" в рамках проекта "Открытая дума".

В Тюмени в 17 часов в драматическом театре (ул. Республики, 192, второй этаж) начнется открытие выставки "Коды модного костюма".

В Тюмени на площадках Выставочного зала (ул. Севастопольская, 12), Тюменского технопарка (ул. Республики, 142), техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса (ул. Киевская, 63), техникуме строительной индустрии и городского хозяйства (ул. Энергетиков, 45), технопарке ТюмГУ (ул. Ленина, 25) проходит региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

В Тобольске в 16 часов 30 минут в ДК "Кристалл" (ул. С. Ремезова, 145) начнется торжественное открытие Губернских игр "Тюменские просторы" в зачет XXVI зимних сельских спортивных игр Тюменской области.

В Ишиме в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Артиллерийская, 23, второй этаж, конференц-зал) начнется пресс-конференция "Противопаводковые мероприятия. Готовность номер один".

Этот день в мире:

1519 - родился Гаспар де Шатийон Колиньи, французский адмирал, глава гугенотов.

1571 - Иван Грозный утвердил "Приговор о станичной и сторожевой службе".

1831 - родился писатель Николай Лесков, автор "Левши" и "Очарованного странника".

1881 - умер Константин Тон, архитектор, создатель русско-византийского стиля.

1893 - родился Михаил Тухачевский, советский военачальник.

1909 - родился Ричард Макдональд, американский ресторатор, автор идеи ресторанов быстрого обслуживания.

1918 - Литва первый раз провозгласила свою независимость.

1923 - археологическая экспедиция лорда Карнарвона и Говарда Картера начала вскрытие гробницы Тутанхамона.

1943 - Красная армия освободила от фашистов Харьков.

1959 - Фидель Кастро стал премьер-министром Кубы.

1976 - с конвейера Камского автомобильного завода сошел первый грузовик КамАЗ.

1981 - сборная СССР по хоккею с мячом впервые в истории чемпионатов мира по этому виду спорта уступила первое место сборной Швеции.

1996 - умер советский композитор и певец Владимир Мигуля.

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