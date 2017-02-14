up

14.02.2017 вторник

EUR 61.7662

USD 58.0619

В Тюмени -8..-10 С 5 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

В Тюмени в аварии с маршруткой пострадали две пассажирки

10:49 14 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Девять человек получили травмы в шести дорожных авариях, произошедших в Тюменской области 13 февраля.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, на объездной дороге областного центра автомобиль "Лада Приора" въехала в бетонное ограждение, потом в стоящий на обочине "Ссанг Йонг" с последующим наездом на пешехода – водителя иномарки, находившегося рядом с автомобилем. 24-летний водитель "Приоры" получил ссадины голени, у 37-летнего водителя "Ссанг Йонга" травма головы и рана кисти руки. Причиной аварии стала потеря водителем "Лады" контроля над движением.

На ул. Щербакова областного центра столкнулись автомобиль "Хендэ Солярис" и автобус "Исудзу" 51-го маршрута. Очередность проезда нарушила 26-летняя водитель автомобиля. В салоне автобуса упали и получили травмы две пассажирки: у 16-летней девушки перелом челюсти, у 21-летней пассажирки ушиб лица.

На ул. Раздольной д. Патрушева столкнулись "Лада" 12-й модели и "Субару Форестер". Причиной ДТП стало нарушение очередности проезда. Травмы головы в результате происшествия получили 22-летний водитель и 47-летняя пассажирка "Лады".

В Тобольске на регулируемом переходе на пересечении проспекта Менделеева и ул. Юбилейной автомобиль "Пежо 206" сбил 49-летнюю женщину. У пострадавшей ушибы. На нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Юбилейной, 26 "Жигули" седьмой модели сбили 25-летнюю девушку, которая получила перелом кости таза и травму лица.

Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП

Последние новости

13:10 Тюменцы узнают историю кожевенного производства Фото
13:00 Региональный этап чемпионата "Молодые профессионалы" готов к работе Фото
12:49 "Рубин" сыграет с "Зауральем"
12:38 Тюменская область входит в двадцатку российских регионов, где рождаемость на высоком уровне
12:27 Школьница из Тюменского района победила на региональном этапе олимпиады для особых детей
12:16 При получении взятки задержана заместитель главы администрации одного из городов Югры
12:05 Коллектив ПАО "Транснефть" запустил магистральный нефтепровод Заполярье - Пурпе Фото
11:54 В Югре возбудили уголовное дело после нападения на фельдшера скорой помощи
11:43 Тюменский студент стал вторым автомехаником УФО
11:32 Воплотить идею в жизнь помогут гранты администрации Тюмени
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поздравил коллектив "Транснефти" с вводом в эксплуатацию нефтепровода Заполярье – Пурпе

Онлайн-трансляция: опыт тюменцев рассмотрят в Совете Федерации

Владимир Якушев: у Тюмени много друзей в биатлонном мире

Политика

Тюменская область представит в Совфеде инвестиционные проекты

Наталья Шевчик: информатизация здравоохранения улучшает качество медицинских услуг

Тюменский опыт информатизации здравоохранения актуален для всей страны

Экономика

Коллектив ПАО "Транснефть" запустил магистральный нефтепровод Заполярье - Пурпе

Тюменская энергосбытовая компания будет предупреждать должников один раз

Ханты-Мансийский банк предоставит банковские гарантии Югорскому лесопромышленному холдингу

Общество

Тюменцы узнают историю кожевенного производства

Региональный этап чемпионата "Молодые профессионалы" готов к работе

Тюменская область входит в двадцатку российских регионов, где рождаемость на высоком уровне

Спорт

"Рубин" сыграет с "Зауральем"

Тюменский фигурист завоевал путевку на первенство страны

Тюменская команда отстаивает чемпионское звание

Происшествия

При получении взятки задержана заместитель главы администрации одного из городов Югры

В Югре возбудили уголовное дело после нападения на фельдшера скорой помощи

В Тюмени в аварии с маршруткой пострадали две пассажирки
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+