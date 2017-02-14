В Тюмени в аварии с маршруткой пострадали две пассажирки

Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Девять человек получили травмы в шести дорожных авариях, произошедших в Тюменской области 13 февраля.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, на объездной дороге областного центра автомобиль "Лада Приора" въехала в бетонное ограждение, потом в стоящий на обочине "Ссанг Йонг" с последующим наездом на пешехода – водителя иномарки, находившегося рядом с автомобилем. 24-летний водитель "Приоры" получил ссадины голени, у 37-летнего водителя "Ссанг Йонга" травма головы и рана кисти руки. Причиной аварии стала потеря водителем "Лады" контроля над движением.

На ул. Щербакова областного центра столкнулись автомобиль "Хендэ Солярис" и автобус "Исудзу" 51-го маршрута. Очередность проезда нарушила 26-летняя водитель автомобиля. В салоне автобуса упали и получили травмы две пассажирки: у 16-летней девушки перелом челюсти, у 21-летней пассажирки ушиб лица.

На ул. Раздольной д. Патрушева столкнулись "Лада" 12-й модели и "Субару Форестер". Причиной ДТП стало нарушение очередности проезда. Травмы головы в результате происшествия получили 22-летний водитель и 47-летняя пассажирка "Лады".

В Тобольске на регулируемом переходе на пересечении проспекта Менделеева и ул. Юбилейной автомобиль "Пежо 206" сбил 49-летнюю женщину. У пострадавшей ушибы. На нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Юбилейной, 26 "Жигули" седьмой модели сбили 25-летнюю девушку, которая получила перелом кости таза и травму лица.