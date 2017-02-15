Коллекцию верхней одежды и обуви из вторсырья презентуют в Тобольске

ya-roditel.ru

Необычную коллекцию "Весна в Париже", выполненную из пленки ПВХ, презентуют в Тобольске 22 апреля.

Руководитель театра моды, дизайнер Ирина Казарина представит изделия в ДК "Синтез" на финале городского конкурса "Краса Тобольска-2017".

В коллекцию войдут десять костюмов. Это будет верхняя одежда, изготовленная из пленки ПВХ: плащи, куртки, накидки. Образы дополнятся прозрачными зонтами и обувью из ПВХ пластика, а также аксессуарами, изготовленными из вторичного сырья, например, пластиковых бутылок. Уникальность коллекции заключается, прежде всего, в том, что практически все ее предметы будут расписаны вручную при помощи витражных красок. На плащах и зонтиках девушки и юноши, занимающиеся в театре моды Unreal, нарисуют виды весенних парижских пейзажей. Под прозрачными плащами и куртками будут белые костюмы или платья, что позволит картинам хорошо просматриваться.

Коллекция приурочена к Году экологии. На сегодняшний день используемая пленка ПВХ является популярным сырьем для дальнейшей переработки, в том числе и в новую ПВХ пленку. Производство подобного материала проходит по принципу замкнутого цикла и является практически безотходным. Дизайнеры Unreal в свою очередь надеются, что коллекция вдохновит людей использовать эту пленку в бытовых целях, а не просто выбрасывать ее. Купив, к примеру, плед или комплект постельного белья (они, как правило, продаются в упаковке из ПВХ), человек захочет сшить ребенку дождевик или изготовить какой-либо аксессуар.

Компания СИБУР, которая ежегодно проводит множество природоохранных мероприятий и акций, поддержала проект создания коллекции одежды из полимеров в рамках благотворительной программы "Формула хороших дел".

Отметим, что одежда и аксессуары из ПВХ пластика в тренде уже не один сезон: время от времени появляются плащи, сумки и куртки в коллекциях известных домов моды: Christian Dior, Furla, Lacoste и других.

Сейчас коллектив театра моды Unreal занимается подбором картин, которые послужат образцами для принтов новой коллекции, а также ведет поиск и заказ необходимых материалов и оборудования, сообщает пресс-служба администрации Тобольска.