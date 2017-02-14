Евгения Чемеренко: компания "Золотые луга" постоянно подтверждает качество своей продукции

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Тюменская компания "Золотые луга", один из крупнейших переработчиков молока в Западной Сибири, в 2016 году стала победителем многочисленных выставок, вошла в список честных производителей молочной продукции, составленного Россельхознадзором, активно участвовала в развитии подсобных хозяйств региона. Генеральный директор предприятия Евгения Чемеренко подвела итоги года и наметила планы на перспективу.

- Евгения Юрьевна, ваша компания активно принимает участие во всевозможных выставках разного уровня. В конкурентной борьбе делаете ставку исключительно на качество или же играет роль бренд, уже зарекомендовавший себя среди широкой покупательской аудитории? Ведь продукция "Золотых лугов" хорошо известна не только в Тюменской области, но и за ее пределами.

- Одно без другого невозможно. Действительно, мы уже не новички на рынке молочной продукции, но завоевать репутацию нам помогло добросовестное отношение к делу и уважение к покупателю. Здесь важно не останавливаться на достигнутом, нужно постоянно доказывать, что ты по-прежнему честен, сохраняешь традиции производства, даешь людям натуральный продукт. Бывает, что производители, завоевав доверие покупателя, усыпив его бдительность, начинают пожинать плоды, концентрируются на прибыли и отступаются от принципов честности. Своим активным участием в конкурсах и выставках мы из года в год доказываем, что являемся одними из лучших в своей сфере, что у нас натуральное производство, и что наши продукты достойны наград, а главное – признания покупателей.

- Можете выделить главные награды, которых была удостоена продукция АО "Золотые луга" в 2016 году?

- Большая часть выставок традиционно приходится на второе полугодие. В августе мы успешно выступили на дегустационном конкурсе качества продукции в Челябинске, в рамках выставки "АГРО-2016". Наш сыр, изготавливаемый по старинным рецептам и только из натурального сырья, награжден золотой медалью. Затем была главная агропромышленная выставка Уральского федерального округа в Кургане, там наградами отмечены пять наших продуктов, в том числе сыр "Гауда", напитки из линейки "Живи ЗдорОво" и молоко "Золотые луга", а в конце года мы получили золотую медаль отборочного этапа межрегионального конкурса в Новосибирске "Лучшие товары и услуги – ГЕММА – 2016", а также уже традиционно попали в число "100 лучших товаров России" и "Лучших товаров и услуг Тюменской области". Кроме того мы вошли в список Честных производителей молочной продукции, который формирует Россельхознадзор, получили медаль "За смелость" - это значит, что при множестве проверок среди нашей продукции не выявлено ни одного фальсификата. А по итогам независимой экспертизы одного из крупнейших ритейлеров предприятие набрало 100 баллов из 100 возможных. И это далеко не весь перечень наших достижений, их очень много.

- Компания не только участвует в конкурсах, но и сама выступает спонсором соревнований и акций, проводимых в Тюменской области. Какие мероприятия вы поддерживали в 2016 году?

- Как производитель натуральной и полезной продукции мы поддерживаем мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, спорта и семейных ценностей. В прошлом году "Золотые луга" стали партнерами парада детских колясок, фестиваля "День близнецов", Дня молодежи, Дня защиты детей, конкурса будущих мам, спортивных мероприятий, например, первого тюменского полумарафона. В Омске поддержали традиционный семейный конкурс "Карапузы на старт!", радовали школьников и их родителей во время празднования Дня знаний в Тюмени, Новосибирске, Омске и Челябинске. Для компании поддержка таких мероприятий имеет большое значение, так как большинство сотрудников компании, а это около 1000 человек, – семейные люди. Некоторые из них работают на предприятиях по многу лет, создают свои семьи, вместе трудятся.

Вместе с потребителями нашей продукции мы праздновали День города в Челябинске, 85-летие Ишимского района, День Победы. Мы сотрудничали с фитнес-клубами, чтобы проводить различные акции в поддержку здорового образа жизни.

Кроме того, в прошлом году мы угощали своими продуктами участников чемпионата России по пахоте – это были масштабные соревнования профессионального мастерства, в котором приняли участие команды не только из России, но и зарубежья.

- "Золотые луга" совместно с правительством Тюменской области также реализуют собственную программу поддержки личных подворий "Пять плюс". Расскажите, в чем цель проекта и как он развивается?

- Схема участия нашей компании в программе "Пять плюс" весьма проста. АО "Золотые луга" предоставляет деньги авансом за молоко закупочному кооперативу. Тот передает средства производителям для покупки животных. Владельцы личных подворий, в свою очередь, получив эти суммы, будут рассчитываться поставкой молока в кооператив. Это направление деятельности – крайне важно для нас, ведь развитие малых форм хозяйствования позволит не только повысить объемы и качество молока в Тюменской области, но и решить проблемы дохода и занятости сельского населения. В 2016 году программа работала в Вагайском, Упоровском, Исетском районах, 2017 году начнет действовать еще в семи муниципальных районах региона. Желающих принять участие много, но рассчитывать на поддержку могут только проверенные фермеры, чье поголовье прошло ветеринарную экспертизу.

- В 2016 году компания "Золотые луга" реализовала еще один интересный проект, доказав пользу кисломолочных продуктов для организма человека. В Тюменской области подобных исследований раньше не проводилось. Что вас сподвигло на такой эксперимент?

- Клинические исследования – это очередной способ доказать открытость и добросовестность производителя. Это возможность обратить внимание на нашу продукцию не просто с помощью красивой и многообещающей рекламы, а с привлечением настоящих потребителей и экспертов. В эксперименте принимали участие 30 человек в возрасте от 22 до 67 лет. Каждый предварительно заполнил анкету и прошел ряд обследований, а затем ежедневно употреблял один пакет определенного молочного продукта. Через 30 дней были проведены повторные обследования и анкетирование участников. Работа велась в сотрудничестве с Тюменским государственным медицинским университетом.

Наша линейка "Живи ЗдорОво" изначально задумывалась как оздоровительно-профилактическая. В нее входит молочная продукция с наименее короткими сроками хранения, она создана на бактериях, предназначенных для улучшения работы желудочно-кишечного тракта. Исследование показало, что мы на верном пути и производим действительно качественную и полезную для здоровья продукцию. Ее благоприятное воздействие на организм – это не рекламный ход, а реальный эффект, который возможен при регулярном применении кисломолочной продукции и соблюдении элементарных правил здорового питания.

Выражаю свою благодарность коллективу ТюмГМУ за организацию эксперимента, за профессионализм и объективность при подведении итогов. Это был уникальный проект!

- Евгения Юрьевна, какие еще направления работы вы бы отметили на ближайшее будущее?

- Конечно, мы продолжим и активное участие в выставках, и поддержку различных мероприятий и проектов. Но в последнее время на рынке "молочки" назрела проблема фальсификата. Борьбу с ним ведет Роспотребнадзор, но и компании, заинтересованные в производстве натуральных продуктов, должны принимать в этом участие, потому что это в наших интересах. Иначе дешевый фальсификат сомнительного качества, при производстве которого используют растительные заменители животных жиров, например, пальмовое масло, грозит вытеснить натуральные и полезные продукты с прилавков. Данный вопрос мы поднимали на заседании Общественного совета при департаменте АПК Тюменской области. Общее мнение экспертов таково: главная цель – не убрать растительные жиры с рынка, а добиться правдивого информирования покупателей о составе продукта, ведь сейчас многие производители вводят потребителей в заблуждение, выдавая, например, спред за настоящее сливочное масло. К этой проблеме мы еще обязательно вернемся и выстроим общий план борьбы с фальсификатом.

Еще одна проблема, на которую мы бы хотели обратить внимание – это вопрос реализации качественной продукции местных производителей в крупных торговых сетях, которые сами решают за потребителей, что им покупать и употреблять, из-за чего на полках гипермаркетов зачастую появляются товары более низкой ценовой категории, уступающие по качеству местным продуктам. В их числе - сырные продукты, которые приравнивают к натуральным сырам. Это существенно ограничивает возможности местных производителей, в том числе компании "Золотые луга", по увеличению представленности продукции на полках торговых сетей. Нам практически в открытую говорят: идите на обман, либо вас не пустят в торговые сети. Например, в "Ленте" до сих пор не хотят продавать наши сыры и весь остальной ассортимент, ссылаясь на "золотую цену", при этом на полках в точках сети присутствует производитель из соседних областей по более высоким ценам. В сетях "Магнит" и вовсе с января убрали с торговых полок натуральные сыры ТМ "Золотые луга". Хочется верить, что здравый смысл и уважение к людям возобладает над жаждой наживы, и торговые сети начнут прислушиваться к мнению потребителей и будут учитывать их выбор.

- Чего вы ждете от 2017 года?

- Традиционно – активной и плодотворной работы по производству натуральных и качественных молочных продуктов. Мы планируем модернизировать творожный цех, запустить линию закрытого производственного цикла и порадовать нашего потребителя новым видом упаковки творога.

Кроме того, 2017 год примечателен для нас знаменательной датой: мы отметим 85-летие производственной площадки – молочного комбината "Ситниковский", где находится основное производство цельномолочной продукции и творога. В далеком 1932 году в СССР был открыт Ситниковский молочноконсервный комбинат - первый завод по производству сгущенного молока, того самого, что покорил Космос. Сейчас это современное модернизированное предприятие, способное перерабатывать и производить до 500 тонн продукции в сутки. Этот юбилей для нас – возможность подвести некий итог, внести конструктивные предложения и креативные идеи в работу, чтобы стать еще ближе к нашим потребителям, в очередной раз подтвердить оказанное нам доверие и продолжить уверенное планомерное развитие.