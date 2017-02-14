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"Рубин" сыграет с "Зауральем"

12:49 14 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.hcrubin.ru

Тюменский проведет очередной поединок в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги в Кургане 14 февраля. Начало матча в 18 часов 30 минут. 

Сибиряки встретятся с местным "Зауральем". Этот коллектив, набрав 84 очка, занимает шестое место в таблице, обеспечив себе участие в плей-офф. В предыдущем матче курганцы в Пензе справились с "Дизелем" - 4:3. В пяти последних поединках они одержали четыре победы, уступив лишь действующему чемпиону ВХЛ альметьевскому "Нефтянику" на домашней площадке в овертайме – 2:3. 

Лучшим бомбардиром "Зауралья" по системе "гол+пас" является Максим Первухин, набравший 21 балл (6+21). Его последняя заброшенная шайба датируется 25 января, когда Первухин отличился во встрече с волжской "Ариадой-НХ". Между тем, в противостоянии  с "Дизелем" голевыми бросками отметились форварды Александр Ремов, Антон Рехтин, Матвей Тымченко и Александр Петров. В 22 домашних матчах зауральские хоккеисты одержали 14 побед. В том числе, 13 в основное время.

Рубиновцы пятнадцать раз праздновали победу в гостях. В сентябре тюменцы одолели курганцев на домашней площадке – 3:2. Автором второго гола сибиряков стал Сергей Пайор. У "Зауралья" шайбы забросили Тымченко и Рехтин, напоминает пресс-служба тюменского клуба. 

В прошлом сезоне рубиновцы в Кургане уступили – 1:3. В предыдущий раз в рамках чемпионата ВХЛ сибиряки добивались успеха на площадке "Зауралья" в сезоне 2013-2014 годов, не пропустив ни одной шайбы – 2:0. Из игроков "Рубина", которые принимали участие в том поединке, за тюменскую команду продолжают выступать вратарь Денис Франскевич, защитник Ян Красовский и нападающий Денис Ячменёв.  

Под эгидой ВХЛ команды провели 17 матчей, в одиннадцати  из которых сильнее был сибирский коллектив. Интересно, что больше трех шайб рубиновцы забрасывали в Кургане лишь однажды, победив в чемпионате 2010-2011 годов со счетом 4:1. В позапрошлом сезоне тюменцы потерпели самое крупное гостевое поражение от "Зауралья" - 1:5.  В матчах с курганской командой забросил три шайбы Ячменёв. Один гол в активе Максима Зюзякина.

Теги: ХК Рубин , хоккей , ВХЛ

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